Коронавирус

РБКРБКЭксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
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Аналитики описали три сценария кризиса в России из-за коронавируса

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Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

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