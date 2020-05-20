Коронавирус
РБКЭксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
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Шоу-бизнес
Кровь не водица: сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
StarHit.ru вчера в 09:30
Общество
Билеты в театры и музеи не подорожают
Интерфакс 16:51
Общество
Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса.
РБК 13:30
Общество
Путин назвал дату начала проведения ЕГЭ
Проведение Единого государственного экзамена начнется с 29 июня, сообщил Владимир Путин.
РИА Новости 13:47
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» завершила госиспытания
Атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» завершил прохождение государственных испытаний в Белом море, сообщает пресс-служба Северного флота.
ТК Звезда 11:36
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
Армия и оружие
Эсминец Zumwalt впервые испытал свои пушки Mark 46 MOD 2
Эсминец Zumwalt впервые испытал свои 30-миллиметровые пушки на основе Bushmaster II: это произошло примерно через год после того, как пару орудий установили на корабль.
Naked Science 08:53
Армия и оружие
Раскрыта главная причина неудач фельдмаршала Хафтара в Ливии
В результате, отметил Лямин, Турция расчистила небо от беспилотников Хафтара, с помощью которых ему ранее удавалось успешно бороться и с ПНС, и с турецкими военными.
Lenta.ru 07:11
Общество
В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию
Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция».
REGNUM 02:37
Игры
Ремейк игры Mafia выйдет в конце лета
Москва 24 вчера в 10:07
Футбол
«Ювентус» выставил Хедиру на трансферный рынок
Туринский клуб сделал выбор в пользу другого хавбека — Блеза Матюиди, с которым недавно продлил контракт до 2021 года.
Soccer.ru 04:47
Кино
Режиссеры «Великолепного века» снимут сериал о современнике султана Сулеймана
Создатели сериала "Великолепный век" братья Ягмур и Дурул Тайлан снимут теленовеллу об османском военачальнике XVI века Хайреддине Барбароссе, сообщают "Дни.ру".
Москва 24 06:08
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 17:15
Здоровье
Определена группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Людям с нарушением обмена веществ член-корреспондент Российской академии наук посоветовала соблюдать режим сна и питания, а также следить за водным балансом и принимать витамины.
Мойка78 вчера в 19:27
Экономика
Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 12:09
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало рост безработицы в России
В 2011 году безработица составляла 6,5%, а в 2019 году уже опустилась до 4,6%.
РИА Новости 16:08
Хоккей
Сборная России узнала соперников на чемпионате мира по хоккею
Сборная России по хоккею узнала своих соперников по групповому этапу чемпионата мира 2021 года.
Петрозаводск говорит вчера в 06:12
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 19 мая в 10:43
Общество
Суд в США впервые разрешил вскрыть корпус «Титаника»
Американский суд разрешил разрезать обломки корабля "Титаник", затонувшего в Атлантическом океане, чтобы достать на поверхность беспроводной телеграф Маркони.
Российская газета вчера в 12:06
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru 08:55
Общество
В Адыгее глава района уволился после заражения людей на похоронах
По заявлению пресс-службы администрации Республики Адыгея, в отставку по собственному желанию подал Альберт Османов – глава Красногвардейского района, где был зафиксирован 151 случай выявления коронавирусной инфекции, пишет "Российская газета".
Инфорос 03:52
Общество
Власти Кубани продлевают карантин до 6 июня
В Краснодарском крае решено продлить карантин по коронавирусной инфекции до 6 июня.
Вести.Ru 06:57
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Музыка
Little Big назвали одним из фаворитов «Евровидения-2020»
Питерская рейв-группа Little Big из-за пандемии коронавируса смогла принять участие только в онлайн-концерте «Евровидение-2020», а не представить Россию в соревновательной части главного песенного конкурса Европы.
Городовой вчера в 07:45
Наука
Обнаружен механизм восстановления нервных клеток человека
iReactor 19 мая в 13:02
Политика
Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Экономика сегодня вчера в 13:32
Здоровье
В Великом Новгороде выявили вспышку коронавируса в детсаду
Коронавирус подтвердился у трех детей и трех сотрудников детского сада №53 в Великом Новгороде, где ранее заболевание подтвердилось у медработника, сообщает официальный канал оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом в Telegram.
РИА Новости 15:15
Происшествия
Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот
Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета 10:51