Недвижимость
Комсомольская правдаЭксперты определили средний срок выплаты ипотеки в России
Специалисты брали среднюю цену однокомнатной квартиры на вторичном рынке за ноябрь 2019 года - около 3,4 миллиона рублей, и среднюю зарплату - 39,2 тысячи рублей. По этим данным, быстрее всего ипотечный кредит могут выплатить в Челябинской области, где у семьи на это уйдет два года и восемь месяцев.
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