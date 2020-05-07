Экономика

РБКРБКЭксперты отметили рекордное сокращение рабочих мест в сфере услуг

По итогам апреля значение рассчитываемого компанией индекса IHS Markit для сферы услуг упало с 37,1 до 12,2 балла, что стало сильнейшим обвалом за всю историю (расчет индекса начался в октябре 2001 года, значение выше 50 баллов указывает на рост по сравнению с прошлым месяцем).
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с чего всё началось
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в апреле рухнул до 12,2 пункта с 37,1 в марте, говорится в обзоре аналитического агентства IHS Markit (.pdf
).
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Эксперты отметили рекордное сокращение рабочих мест в сфере услуг

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