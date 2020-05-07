с чего всё началось

По итогам апреля значение рассчитываемого компанией индекса IHS Markit для сферы услуг упало с 37,1 до 12,2 балла, что стало сильнейшим обвалом за всю историю (расчет индекса начался в октябре 2001 года, значение выше 50 баллов указывает на рост по сравнению с прошлым месяцем).

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