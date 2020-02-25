Экономика

ИзвестияИзвестияЭксперты отметили роль российских госбумаг на глобальных рынках

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Запрет на операции с российскими госбумагами может спровоцировать негативные сценарии для всей международной финансовой системы.
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Потерпели страх: глобальные банки испугались санкций против госдолга РФ

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