Экономика
ИзвестияЭксперты отметили роль российских госбумаг на глобальных рынках
Запрет на операции с российскими госбумагами может спровоцировать негативные сценарии для всей международной финансовой системы.
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Политика
Захарова прокомментировала нападение грузинских журналисток на Лаврова
Происшествия
На Сахалине микроавтобус и локомотив столкнулись на переезде
Столкновение микроавтобуса и одиночного маневрового локомотива произошло 26 февраля на железнодорожном переезде в Макаровском районе Сахалинской области, сообщили в пресс-службе ДВЖД.
Гаджеты
Объявлена цена на Honor View 30 Pro для России
Гаджеты
Игровой смартфон Black Shark 3 получит батарею на 5000 мАч
Новый игровой смартфон Black Shark 3 сможет похвастаться не только продвинутым восьмиядерным чипом, но увеличенным размером ОЗУ.
Общество
«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде
Общество
Счетная палата усомнилась в качестве работы государственных адвокатов
Счетная палата предложила закрепить на законодательном уровне: понятие «квалифицированная юридическая помощь», а также проведение аттестации адвоката, требования к специализации и инструменты оценки деятельности адвоката.
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Наука
На Бали обнаружили крупнейшую коллекцию древнеримских бус
Крупнейшую коллекцию древнеримских стеклянных бусин с золотыми прокладками среди археологических раскопок Юго-Восточной Азии обнаружили на острове Бали.
Наука
Ученые считают, что самой древней устной легенде уже 37 000 лет
Исследования ученых подтвердили тот факт, что эта легенда может быть описанием двух исторических вулканических извержений, которые состоялись в регионе 37 000 лет назад.
Кино
Кристина Асмус сыграет пекаря из подмосковного Протвино
Актриса Кристина Асмус примет участие в съемках фильма «Булки», где исполнит роль пекаря из подмосковного Протвино.
Культура
Дочь Рамзана Кадырова представит модную коллекцию Firdaws в Париже
Старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат представит новую коллекцию модного дома Firdaws. Показ пройдет 25 февраля в отеле Le Marois в Париже.
Общество
Из-за коронавируса КамАЗ может перейти на неполную рабочую неделю
С 20 апреля в случае перебоев с поставками комплектующих из Китая "КамАЗ" может ввести на предприятии режим неполной рабочей недели.
Хоккей
Кучеров забил 30-й гол в сезоне
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции КХЛ
Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Культура
18 проектов из Мордовии получат гранты Президента России
Чемпионом этого года среди мордовских грантополучателей стал Сергей Сеничев (театр-студия МХАТИК) с суммой гранта более 2,6 млн.
Общество
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений о минировании
Все школы Хабаровская эвакуируют после получения сообщений о минировании.
Авто
Toyota и Lexus получат уникальную систему против угона
Шоу-бизнес
Стас Садальский раскритиковал Малышеву за высокие цены в ее клинике
Общество
Педагоги и родители оценили ужесточение наказания за агрессию учеников
Всероссийское педагогическое собрание поддерживает ужесточение наказания за оскорбления и нападения школьников на учителей, которое предлагает в своем законопроекте Общероссийский профсоюз образования, однако в Национальном родительском комитете назвали эту инициативу недопустимой.
Биатлон
Алябьев: Елисееву нужен хороший ремень, чтобы правильно умел говорить
Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал поведение российского биатлониста Матвея Елисеева.
Политика
Трамп: США поставят Индии военные вертолеты на общую сумму в $3 млрд
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поставит Нью-Дели боевую технику, в том числе военные вертолеты, на общую сумму $3 млрд.
Футбол
«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов
Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Экономика
У рыбаков Дальнего Востока начались трудности с поставкой рыбы в Китай
Савельев напомнил, что Китай является главным экспортным рынком для российской рыбы.
Футбол
«Челси» приготовил 30 миллионов евро за вратаря «Атлетико»
Издание утверждает, что боссы "Челси" готовы предложить за стража ворот "матрасников" 30 миллионов евро.
Общество
После июля 2020 года пенсию получат только владельцы карты «Мир»
Весь процесс замены завершается 1 июля 2020 года. Отметим, перевод на карты «Мир» не отразится на выплатах пенсии.
Экономика
Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса
Американские биржевые индексы упали вслед за европейскими и азиатскими на фоне быстрого распространения коронавируса нового типа вне Китая.