Общество
ИзвестияЭксперты отметили роль российских госбумаг на глобальных рынках
Специалисты Института подчеркнули, что возможное введение США санкций на российский госдолг чревато потрясением для развивающихся рынков. Эти «санкции из ада» могут обернуться не только уходом иностранных банков из России, но и турбулентностью на рынках ценных бумаг других стран.
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Здоровье
Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран
"По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в сообщении.
Происшествия
В Сочи двоих детей унесло в море во время шторма
Общество
На Дальнем Востоке заминировали десятки школ
Авто
КамАЗ планирует увеличить долю грузовиков на рынке РФ до 46%
В прошлом году КамАЗ продал 35,5 тыс. новых грузовиков, из которых на российском рынке было реализовано 30,5 тыс. единиц, а на экспорт было отправлено более 5 тыс. В отчётный период грузовики отправляли в Казахстан, Туркменистан, а также Узбекистан.
Авто
Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport получили «Яндекс.Авто»
Политика
СМИ узнали о планах «Единой России» поменять название и лидера
В статье говорится, что в ближайшие время партия планирует провести с ОНФ объединительный съезд, где поменяют устав, название и структуру управления партией.
Общество
Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию
Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Политика
Трамп продлил санкции против России из-за Крыма еще на год
Стоит отметить, что речь идет об ограничениях, которые были приняты администрацией бывшего президента США Барака Обамы в марте 2014 года из-за ситуации на Украине и воссоединения РФ с Крымом.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Общество
Россияне стали экономить на продуктах
Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Футбол
УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса
УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
В Москве в возрасте 95 лет умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны.
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Гаджеты
Компания Realme анонсировала смартфон X50 Pro 5G
Realme X50 Pro 5G оснащен топовым чипсетом Snapdragon 865. Объем ОЗУ — 6/8/12 Гб, а ПЗУ — 128/256 Гб.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Общество
Школы и медпункты отказались выйти в интернет без компьютеров
Из-за отсутствия компьютеров и сетевого оборудования школы, фельдшерско-акушерские пункты и другие социально значимые объекты не смогли воспользоваться интернетом, к которому их подключили по программе «Цифровая экономика».
Политика
Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Финансы
Евро впервые с декабря поднялся выше 71 рубля
Доллар в ходе торгов превысил отметку 65 руб. впервые с 9 октября.
Армия и оружие
В Словакии российские инспекторы проверят военный объект
Российская группа инспекторов посетит в среду военный объект вооруженных сил Словакии, сообщил начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Политика
Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «наступлению» России
Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Футбол
Сборная России начнет подготовку к контрольным матчам 22 марта
Сборная России по футболу начнет подготовку к контрольным матчам перед чемпионатом Европы-2020 с командами Швеции и Молдавии 22 марта в Новогорске, сообщается в официальном аккаунте российской сборной в Twitter.
Технологии
Под угрозой оказались личные данные пользователей iPhone
В iPhone и iPad была обнаружена уязвимость, которая открывает доступ к скопированным в буфер обмена данным для iOS-приложений.
Авто
Средняя цена кроссовера с пробегом в России составляет 947 тыс. рублей
Средневзвешенная цена кроссоверов с пробегом в 2020 году в России составляет 947 тыс. рублей.
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала похожую на подростка маму
Ольга Бузова показала поклонникам снимок своей мамы, которая, несмотря на возраст, до сих пор похожа на подростка.
Политика
Экономисты оценили последствия новых санкций против России
"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
Экономика
Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб
Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
Политика
Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля
Как сообщает Крашенинников, рабочая группа вышла на финишную прямую с точки зрения готовности текста.