Специалисты Института подчеркнули, что возможное введение США санкций на российский госдолг чревато потрясением для развивающихся рынков. Эти «санкции из ада» могут обернуться не только уходом иностранных банков из России, но и турбулентностью на рынках ценных бумаг других стран.

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Общество Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".

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