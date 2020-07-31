Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

Эксперты отметили рост цен на российские лекарства на 24% за год

По данным DSM, структура коммерческого рынка лекарственных препаратов в июне по ценовым сегментам изменилась в пользу дорогостоящих препаратов относительно июня 2019 года. Удельный вес лекарств с ценой свыше 500 рублей вырос на 2,5 процентного пункта (п.п.) и в июне 2020 года составил 47%.В источнике
С чего всё началось
Известия

Лекарства в России подорожали на 8–24%

За год средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарств выросла на 23,8% — до 115 рублей, свидетельствуют данные DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». Цена на импортные препараты поднялась на 7,5% — до 381 рубля за пачку, зафиксировали аналитики.
Известия17:30
Подробнее о событии
ФедералПресс

В России подскочили цены на отечественные лекарства

ФедералПресс18:39
ТАСС

Эксперты отметили рост цен на российские лекарства на 24% за год

ТАСС05:33
Аргументы и Факты

За год лекарства в России подорожали на 8-24%

Аргументы и Факты20:54
News.ru

Лекарства подорожали в России

News.ru19:46
RT на русском

СМИ: Выручка российских аптек в первом полугодии выросла на 13,9%

RT на русском08:20
URA.Ru

В России резко выросли цены на лекарства

URA.Ru17:29
Известия

Лекарства в России подорожали на 8–24%

Известия17:30

Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru06:26
112

Путин поручил решить экологические проблемы города Усолье-Сибирское

Президент России Владимир Путин провел совещание об экологической ситуации в городе Усолье‑Сибирском Иркутской области, где находятся аварийные объекты отходов химического производства.
Свободная Прессавчера в 08:30
538

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru04:23
12

В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

В Краснодарском крае полиция проводит проверку после того, как водитель сервиса BlaBlaCar, ехавший в Сочи, выволок пассажирку с детьми из машины и оставил на трассе, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МВД.
РИА Новости03:57
203

Президент ФК «Ростов» озвучил планы на сезон

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц назвал пятое место в РПЛ и выход в Лигу Европы хорошим результатом, но в целом остался разочарован итогами сезона, испорченного коронавирусом.
161.ru08:30