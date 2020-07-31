Экономика
ИзвестияЛекарства в России подорожали на 8–24%
Цена на импортные препараты поднялась на 7,5% — до 381 рубля за пачку, зафиксировали аналитики. На этом фоне значительно увеличилась выручка аптек. В I полугодии они продали лекарств на 557,9 млрд рублей.
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с чего всё началось
За год средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарств выросла на 23,8% — до 115 рублей, свидетельствуют данные DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». Цена на импортные препараты поднялась на 7,5% — до 381 рубля за пачку, зафиксировали аналитики.Известиявчера в 17:30
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Экономика
Банки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян
Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости 02:36
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области
В связи с ухудшением погоды в регионе объявлено штормовое предупреждение.
Южный автомобиль 03:50
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
RT на русском 03:17
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
Общество
В Москве оштрафовали шесть тысяч магазинов за нарушение масочного режима
Более 6 тысяч магазинов оштрафовано в Москве на 300 миллионов рублей за несоблюдение масочного режима, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в пятницу.
РИА Новости 04:06
Общество
Беглов счёл «поспешным» запрет маленьких баров, который сам же и ввёл
Санкт-Петербург, 31 июля 2020, 11:08 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал «поспешностью отдельных депутатов» закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах в жилых домах, который сам же и подписал.
REGNUM 04:08
Общество
Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
Политика
Список задержанных россиян передан Белоруссией Украине
Список задержанных в Белоруссии россиян передали Украине.
Вести.Ru 05:39
Политика
Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне ехали в Стамбул
Задержанные в Белоруссии россияне находились там проездом и летели в Стамбул, ничего противозаконного они не совершали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:56
Происшествия
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
РИА Новости 03:57
Общество
Где выявили 36 больных коронавирусом в Самарской области за сутки
По данным на 12:39 30 июля, в губернии заразились еще 36 человек.
Терра вчера в 05:24
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 05:07
Технологии
Китай запустил свою глобальную навигационную систему
На заданную орбиту вышел последний 55-й спутник. Китай запустил свою глобальную навигационную систему Beidou-3.
Невские Новости 03:20
Политика
Александр Репин не прошел муниципальный фильтр на выборы губернатора
Кандидат в губернаторы Пермского края Александр Репин не преодолел муниципальный фильтр.
Рифей-Пермь 05:26
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru 04:23
Спорт
World Athletics предоставила ВФЛА отсрочку для уплаты штрафа
RT на русском 03:25
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
CT news вчера в 04:17
Общество
В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием
Выпавший снег в Москве является вполне обычным погодным явлением, несмотря на лето, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 30 июля.
Известия вчера в 07:26
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области
RT на русском 02:55
Наука
Ученые предсказали мировой коллапс с вероятностью в 90%
Вероятность печального исхода оценивается в 90%. Прогноз опубликовали физики из Института Алана Тьюринга и Университета Тарапаки.
Народные новости 29 июля в 11:25
Происшествия
Источник назвал вероятную причину смерти рэпера Энди Картрайта
Уже известно, что в организме найден этанол. Вероятнее всего, он и стал причиной смерти.
Известия вчера в 09:07
Политика
Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Происшествия
В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера
Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.
РБК 05:53
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 29 июля в 07:41
Кино
«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года
Inc-news.ru 00:49
Политика
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук.
Российская газета 02:37
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сняла клип «Boom Boom» с Pharaoh и Ксенией Собчак
Известная певица Светлана Лобода записала новый клип на композицию «Boom Boom». В съемках клипа принимала участие телеведущая Ксения Собчак.
Shraibikus News 05:52