Экономика

ТАССТАССЭксперты отметили рост цен на российские лекарства на 24% за год

По данным DSM, структура коммерческого рынка лекарственных препаратов в июне по ценовым сегментам изменилась в пользу дорогостоящих препаратов относительно июня 2019 года. Удельный вес лекарств с ценой свыше 500 рублей вырос на 2,5 процентного пункта (п.п.) и в июне 2020 года составил 47%.
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с чего всё началось

Лекарства в России подорожали на 8–24%

За год средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарств выросла на 23,8% — до 115 рублей, свидетельствуют данные DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». Цена на импортные препараты поднялась на 7,5% — до 381 рубля за пачку, зафиксировали аналитики.
Известиявчера в 17:30

Подробнее о событии

В России выручка аптек в первом полугодии выросла на 14%

Online47.ruвчера в 18:31

За год лекарства в России подорожали на 8-24%

Аргументы и Фактывчера в 20:54

Лекарства подорожали в России

News.ruвчера в 19:46

В России подскочили цены на отечественные лекарства

ФедералПрессвчера в 18:39

Эксперты отметили рост цен на российские лекарства на 24% за год

ТАСС05:33

В России резко выросли цены на лекарства

URA.Ruвчера в 17:29

Лекарства в России подорожали на 8–24%

Известиявчера в 17:30
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Происшествия

Жену рэпера Картрайта задержали по подозрению в его убийстве

РИА Новости 07:16
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Экономика

Абрамович и партнеры продадут Свиблову золотой актив HGM за $574 млн

Компания Fortiana Владислава Свиблова договорилась о приобретении 40,06% акций Highland Gold у Романа Абрамовича, Евгения Швидлера и их партнеров по 3 фунта стерлингов за акцию, сообщила Fortiana.
Интерфакс 03:13
Общество

РЖД вернули около 180 отмененных поездов

РЖД вернули около 180 поездов, отмененных из-за коронавируса, заявил глава холдинга Олег Белозеров.
Газета.Ru 07:31
Политика

Кремль рассчитывает, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят

Кремль выражает надежду на то, что россиян, которые были задержаны в Белоруссии в ночь на 29 июля, отпустят в ближайшее время.
Mockva.ru 06:53
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Футбол

Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», не стал комментировать информацию о переходе в московский «Спартак».
RT на русском 03:17
Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Газета.Ru вчера в 22:16
322
Общество

На Курилах выловили почти двухсоткилограммового голубого тунца

У Южных Курил выловили 184-килограммового голубого тунца, это первая рыба подобного размера, доставленная во Владивостокский морской рыбный порт.
Газета.Ru 04:33
3
Политика

Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский лайнер

Известия вчера в 16:45
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Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
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Общество

В Госдуме одобрили выплаты в 10 тысяч рублей на детей в августе

Напомним, в июне и июле семьи, в которых есть дети до 16 лет, получили по 10 тысяч на каждого ребенка.
Чехов Вид вчера в 08:58
1,5K
Происшествия

Станция «Полянка» в московском метро возобновила работу

Станция "Полянка" метро Москвы вновь работает в прежнем режиме. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:31
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Футбол

«Реал» показал новую домашнюю и гостевую форму

Чемпионат 06:09
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
2,2K
Политика

Кравчук выступил против особого статуса Донбасса

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
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Гаджеты

Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy M31s

ITZine.ru 02:02
6
Общество

Раскрыта сумма штрафов магазинам Москвы за нарушение масочного режима

Магазинам Москвы выписали штрафов более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима.
Мослента 00:55
150
Политика

Кремль опроверг сворачивание переговоров по Донбассу

Россия по-прежнему привержена минским соглашениям, переговоры по Донбассу не планируют сворачивать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:38
19
Религия

Мусульмане отмечают Курбан-байрам

Сегодня мусульмане отмечают главный праздник в исламе — Курбан-байрам, который знаменует собой окончание хаджа, паломничества к главным мусульманским святыням в Саудовскую Аравию.
РИА Новости 02:32
29
Автоспорт

Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании

RT на русском 06:26
9
Космос

Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура

Газета.Ru вчера в 17:40
115
Политика

Путин поручил проработать поправки, которые не вошли в Конституцию

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину проанализировать поступившие ранее в рабочую группу, но не вошедшие в Конституцию поправки.
МонаВиста 05:15
670
Политика

Трамп предложил отложить президентские выборы в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп предложил отложить президентские выборы в стране из-за ситуации с коронавирусом.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
455
Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
9
Происшествия

ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС

Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском 03:57
30
Происшествия

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти

Число погибших в ДТП на трассе «Таврида» увеличилось с семи до девяти, сообщили в ГУ МВД РФ по республике Крым.
МР7.ру 05:40
3
Финансы

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с середины мая

Курс рубля ослаб по отношению к доллару на 1,2% в ходе валютных торгов на Московской бирже в пятницу, 31 июля.
Известия 05:32
Общество

Минпросвещения отказалось от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Решение основано на многочисленных оценках экспертов. Минпросвещения отказалось от обязательного ЕГЭ по иностранному языку.
Piter.tv вчера в 03:27
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Авто

Kia показала интерьер кроссовера Sonet

Компакт-кроссовер Kia Sonet продолжает обрастать подробностями, сегодня корейская компания опубликовала дизайн-скетчи интерьера, с которым паркетник дебютирует на индийском рынке.
Autorating.ru вчера в 07:19
7
Общество

Правительство упростит выдачу россиянам субсидий на оплату услуг ЖКХ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правила выдачи гражданам субсидий на оплату услуг ЖКХ с 2021 года будут упрощены.
Наша версия вчера в 08:04
119
Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
1,9K
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