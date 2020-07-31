За год средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарств выросла на 23,8% — до 115 рублей, свидетельствуют данные DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». Цена на импортные препараты поднялась на 7,5% — до 381 рубля за пачку, зафиксировали аналитики.

с чего всё началось

По данным DSM, структура коммерческого рынка лекарственных препаратов в июне по ценовым сегментам изменилась в пользу дорогостоящих препаратов относительно июня 2019 года. Удельный вес лекарств с ценой свыше 500 рублей вырос на 2,5 процентного пункта (п.п.) и в июне 2020 года составил 47%.

Эксперты отметили рост цен на российские лекарства на 24% за год

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