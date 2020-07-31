Эксперты отметили рост цен на российские лекарства на 24% за год
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По данным DSM, структура коммерческого рынка лекарственных препаратов в июне по ценовым сегментам изменилась в пользу дорогостоящих препаратов относительно июня 2019 года. Удельный вес лекарств с ценой свыше 500 рублей вырос на 2,5 процентного пункта (п.п.) и в июне 2020 года составил 47%.В источнике
С чего всё началось
Эксперты отметили рост цен на российские лекарства на 24% за год
Стоимость российских лекарств за последний год выросла на 23,8%, импортных - на 7,5%, говорится в материалах аналитической компании DSM Group.
ТАСС05:33
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