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ТАСС
ТАСС

Эксперты отметили рост цен на российские лекарства на 24% за год

По данным DSM, структура коммерческого рынка лекарственных препаратов в июне по ценовым сегментам изменилась в пользу дорогостоящих препаратов относительно июня 2019 года. Удельный вес лекарств с ценой свыше 500 рублей вырос на 2,5 процентного пункта (п.п.) и в июне 2020 года составил 47%.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Эксперты отметили рост цен на российские лекарства на 24% за год

Стоимость российских лекарств за последний год выросла на 23,8%, импортных - на 7,5%, говорится в материалах аналитической компании DSM Group.
ТАСС05:33
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СМИ: Выручка российских аптек в первом полугодии выросла на 13,9%

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В России выручка аптек в первом полугодии выросла на 14%

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За год лекарства в России подорожали на 8-24%

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Лекарства подорожали в России

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Эксперты отметили рост цен на российские лекарства на 24% за год

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В России резко выросли цены на лекарства

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Лекарства в России подорожали на 8–24%

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Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новостивчера в 04:55
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Банановые волокна предложили использовать для производства автомобилей

Как сообщает ToDay News Ufа, в настоящее время специалисты в области инженерии из Университета Йоханнесбурга (ЮАР) выдвинули предположение об использовании обработанного волокна плантанов вместе с углеродной нанотрубкой и эпоксидной смолой, потому что это образует композитные материалы.
ToDay News Ufa10:35
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В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

В Краснодарском крае полиция проводит проверку после того, как водитель сервиса BlaBlaCar, ехавший в Сочи, выволок пассажирку с детьми из машины и оставил на трассе, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МВД.
РИА Новости03:57
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Джиган случайно показал возлюбленного Ольги Орловой на видео

Фото Ольги и Валерия в кафе взято с сайта: kp.ru Фото Ольги и Валерия с мероприятия взято из Instagram: @iamgeegun На опубликованном видео можно разглядеть лицо возлюбленного Орловой, его седые волосы и среднее телосложение.
Pokatim.ru13:00
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