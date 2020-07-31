Экономика
ТАССЭксперты отметили рост цен на российские лекарства на 24% за год
По данным DSM, структура коммерческого рынка лекарственных препаратов в июне по ценовым сегментам изменилась в пользу дорогостоящих препаратов относительно июня 2019 года. Удельный вес лекарств с ценой свыше 500 рублей вырос на 2,5 процентного пункта (п.п.) и в июне 2020 года составил 47%.
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с чего всё началось
Основная причина — в подорожании лекарств из-за падения рубля и ажиотажного всплеска спроса в марте, говорят эксперты. Отечественные препараты в среднем прибавили в цене 24%, импортные — 8%.Известиявчера в 17:01
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Политика
Украина выдвинула обвинения гражданам России, задержанным в Белоруссии
Граждане России, задержанные в Белоруссии, официально обвинены в участии в террористической организации в ходе конфликта на востоке Украины, 31 июля сообщили в пресс-службе украинской Генеральной прокуратуры.
ИА Красная Весна 11:45
Экономика
Путин ввел льготы по упрощенной системе налогообложения
С 2021 года вводится переходный налоговый режим для бизнесменов, применяющих упрощенную систему налогообожения (УСН) и незначительно превысивших ее лимиты.
Российская газета 08:26
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
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Политика
Издатель The Independent Евгений Лебедев получит место в палате лордов
Бизнесмен российского происхождения, издатель газет The Evening Standard и The Independent Евгений Лебедев получит титул пэра и место в палате лордов Британии, сообщает "Би-би-си".
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Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Lenta.ru вчера в 05:53
Происшествия
В Москве эвакуировали ТЦ из-за анонимной угрозы
Из торгового центра "Город" на Рязанском проспекте в Москве вывели 2,5 тысячи человек из-за анонимной угрозы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 16:36
Шоу-бизнес
Новый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам
Светлана Лобода выложила в сеть новый клип «Boom Boom».
Собеседник 11:53
Общество
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
Общество
В Хабаровске арестовали блогера, который освещал митинги
Как передает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, блогер Алексей Романов арестован Центральным районным судом Хабаровска.
Pravda.Ru 12:07
Происшествия
На Кубани при взрыве на газозаправочной станции пострадали трое
Российская газета 15:40
Здоровье
Медики назвали неожиданный признак угрозы сердечного приступа
По мнению британских врачей, покалывание и онемение в руках может свидетельствовать о болезни сердца.
Волга-Медиа 16:11
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru 09:23
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
Севастополь-24 14:24
Автоспорт
Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании
Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заменит заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса за рулем болида команды Racing Point на четвёртом этапе «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
RT на русском 06:26
Гаджеты
Компания Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark 3s
За дополнительную плату пользователю представят возможность приобрести фирменный кулер BlackShark 3. В основе Black Shark 3s располагается процессор Snapdragon 865, хотя ожидалось, что в нем будет установлена улучшенная версия чипа.
Astera 09:30
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Происшествия
Суд США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне
Апелляционный суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, который произошёл в 2013 году.
RT на русском 15:27
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
Наука
Выявлен разрушающий раковые клетки штамм марихуаны
Специалисты Австралийской группы естественной терапии определили, что марихуана делает лейкемические клетки более чувствительными, при этом не разрушает клетки костного мозга и здоровые лейкоциты.
Evo-rus.com 08:00
Общество
На границе России и Белоруссии собрались многокилометровые пробки
О пробке на границе с Белоруссией сообщают со ссылками на очевидцев и СМИ Смоленской области (1, 2, 3), где расположен переход «Красная дорога».
РБК 11:38
Происшествия
Директор филиала «Росгранстроя» задержан в Крыму за получение взятки
Как установили следователи, директор крымского филиала заключил с коммерческой организацией контракты на содержание имущества пунктов пропуска через госграницу РФ, расположенных на территории республики, на сумму 7,4 млн и 4,7 млн рублей.
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Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей
ProstoProSport 03:58
Общество
Во Франции заявили об ускорении роста числа новых случаев коронавируса
Ранее в Главном управлении здравоохранении Франции сообщили, что несколько дней суточный прирост новых случаев коронавируса превышает 1 тыс. Однако французский премьер Жан Кастекс заявил, что Париж не пойдет на повторный карантин для всей страны.
Московский Комсомолец 16:34
Происшествия
В США задержали обвиняемого в хакерской атаке на Twitter подростка
В городе Тампа, штат Флорида, США, задержан 17-летний подросток, подозреваемый в организации недавней хакерской атаки на аккаунты в социальной сети Twitter многих известных людей и компаний.
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Экономика
Особое мнение: Сергей Гуриев
НОВОСТИ / РЕКЛАМА И. Воробьева ― Продолжается программа "Особое мнение". Сергей Гуриев, профессор экономики института Sciences Po.
Эхо Москвы 15:25
Экономика
Порт «Витино» под Мурманском претендует на вхождение в ТОР
Компания "Норд Стар" с проектом "Витино: морской порт и нефтебаза", направленным на модернизацию и запуск инфраструктуры морского порта "Витино" в Кандалакше Мурманской области, претендует на вхождение в состав резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" с инвестициями в 2,9 млрд рублей.
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Футбол
Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
Москва 24 05:42