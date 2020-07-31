Экономика

ТАССТАССЭксперты отметили рост цен на российские лекарства на 24% за год

По данным DSM, структура коммерческого рынка лекарственных препаратов в июне по ценовым сегментам изменилась в пользу дорогостоящих препаратов относительно июня 2019 года. Удельный вес лекарств с ценой свыше 500 рублей вырос на 2,5 процентного пункта (п.п.) и в июне 2020 года составил 47%.
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с чего всё началось

Ценный сбор: выручка аптек в первом полугодии выросла на 14%

Основная причина — в подорожании лекарств из-за падения рубля и ажиотажного всплеска спроса в марте, говорят эксперты. Отечественные препараты в среднем прибавили в цене 24%, импортные — 8%.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Российские лекарства в аптеках подорожали на четверть

Lenta.ru10:11

Эксперты отметили рост цен на российские лекарства на 24% за год

ТАСС05:33

Лекарства в России подорожали на 8–24%

Известиявчера в 17:30

Лекарства подорожали в России

News.ruвчера в 19:46

В России выручка аптек в первом полугодии выросла на 14%

Online47.ruвчера в 18:31

В России резко выросли цены на лекарства

URA.Ruвчера в 17:29

За год лекарства в России подорожали на 8-24%

Аргументы и Фактывчера в 20:54
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Политика

Украина выдвинула обвинения гражданам России, задержанным в Белоруссии

Граждане России, задержанные в Белоруссии, официально обвинены в участии в террористической организации в ходе конфликта на востоке Украины, 31 июля сообщили в пресс-службе украинской Генеральной прокуратуры.
ИА Красная Весна 11:45
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Общество

Актеры «Современника» прокомментировали уход Гармаша из театра

РИА Новости 15:28
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Экономика

Путин ввел льготы по упрощенной системе налогообложения

С 2021 года вводится переходный налоговый режим для бизнесменов, применяющих упрощенную систему налогообожения (УСН) и незначительно превысивших ее лимиты.
Российская газета 08:26
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Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
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Политика

Издатель The Independent Евгений Лебедев получит место в палате лордов

Бизнесмен российского происхождения, издатель газет The Evening Standard и The Independent Евгений Лебедев получит титул пэра и место в палате лордов Британии, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс 14:29
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Финансы

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Lenta.ru вчера в 05:53
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Происшествия

В Москве эвакуировали ТЦ из-за анонимной угрозы

Из торгового центра "Город" на Рязанском проспекте в Москве вывели 2,5 тысячи человек из-за анонимной угрозы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 16:36
Шоу-бизнес

Новый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам

Светлана Лобода выложила в сеть новый клип «Boom Boom».
Собеседник 11:53
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Общество

Россия открывает границу с Абхазией 1 августа

В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
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Общество

В Хабаровске арестовали блогера, который освещал митинги

Как передает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, блогер Алексей Романов арестован Центральным районным судом Хабаровска.
Pravda.Ru 12:07
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Происшествия

На Кубани при взрыве на газозаправочной станции пострадали трое

Российская газета 15:40
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Футбол

Кержаков продлил контракт с «Зенитом» вслед за Жирковым

Вести.Ru 11:16
Здоровье

Медики назвали неожиданный признак угрозы сердечного приступа

По мнению британских врачей, покалывание и онемение в руках может свидетельствовать о болезни сердца.
Волга-Медиа 16:11
Фигурное катание

Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко

Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru 09:23
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Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
Севастополь-24 14:24
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Здоровье

Диетолог назвал помогающую в похудении и борьбе с бесплодием ягоду

Evo-rus.com 02:35
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Автоспорт

Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заменит заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса за рулем болида команды Racing Point на четвёртом этапе «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
RT на русском 06:26
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Гаджеты

Компания Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark 3s

За дополнительную плату пользователю представят возможность приобрести фирменный кулер BlackShark 3. В основе Black Shark 3s располагается процессор Snapdragon 865, хотя ожидалось, что в нем будет установлена улучшенная версия чипа.
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Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
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Происшествия

Суд США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне

Апелляционный суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, который произошёл в 2013 году.
RT на русском 15:27
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Общество

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
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Наука

Выявлен разрушающий раковые клетки штамм марихуаны

Специалисты Австралийской группы естественной терапии определили, что марихуана делает лейкемические клетки более чувствительными, при этом не разрушает клетки костного мозга и здоровые лейкоциты.
Evo-rus.com 08:00
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Общество

На границе России и Белоруссии собрались многокилометровые пробки

О пробке на границе с Белоруссией сообщают со ссылками на очевидцев и СМИ Смоленской области (1, 2, 3), где расположен переход «Красная дорога».
РБК 11:38
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Происшествия

Директор филиала «Росгранстроя» задержан в Крыму за получение взятки

Как установили следователи, директор крымского филиала заключил с коммерческой организацией контракты на содержание имущества пунктов пропуска через госграницу РФ, расположенных на территории республики, на сумму 7,4 млн и 4,7 млн рублей.
Интерфакс - Россия 11:26
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Единоборства

Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей

ProstoProSport 03:58
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Общество

Во Франции заявили об ускорении роста числа новых случаев коронавируса

Ранее в Главном управлении здравоохранении Франции сообщили, что несколько дней суточный прирост новых случаев коронавируса превышает 1 тыс. Однако французский премьер Жан Кастекс заявил, что Париж не пойдет на повторный карантин для всей страны.
Московский Комсомолец 16:34
Происшествия

В США задержали обвиняемого в хакерской атаке на Twitter подростка

В городе Тампа, штат Флорида, США, задержан 17-летний подросток, подозреваемый в организации недавней хакерской атаки на аккаунты в социальной сети Twitter многих известных людей и компаний.
Известия 15:21
Экономика

Особое мнение: Сергей Гуриев

НОВОСТИ / РЕКЛАМА И. Воробьева ― Продолжается программа "Особое мнение". Сергей Гуриев, профессор экономики института Sciences Po.
Эхо Москвы 15:25
Экономика

Порт «Витино» под Мурманском претендует на вхождение в ТОР

Компания "Норд Стар" с проектом "Витино: морской порт и нефтебаза", направленным на модернизацию и запуск инфраструктуры морского порта "Витино" в Кандалакше Мурманской области, претендует на вхождение в состав резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" с инвестициями в 2,9 млрд рублей.
ТАСС 16:21
Футбол

Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
Москва 24 05:42
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