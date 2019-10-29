Экономика
ИзвестияЭксперты отнесли 38 банков России к группе риска
38 российских банков находятся под угрозой возможного дефолта в 2020 году. По данным аналитиков, он затронет 9,5% действующих кредитных организаций. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».
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с чего всё началось
Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).РБК05 марта в 17:00
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В АРБ прокомментировали сообщения о попадании 38 российских банков в группу риска
RT на русском06 марта в 10:26
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