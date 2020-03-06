Экономика

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38 российских банков находятся под угрозой возможного дефолта в 2020 году. По данным аналитиков, он затронет 9,5% действующих кредитных организаций. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».
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Эксперты: 38 банков в России могут допустить дефолт в течение года

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К группе риска отнесли 38 российских банков

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News.ru17:14

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Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

РБК16:00
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Экономика

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Россия и Саудовская Аравия не договорились о сокращении добычи нефти

Россия и Саудовская Аравия не договорились о сокращении добычи нефти Стороны по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ 4 марта так и не пришли к компромиссу по новой сделке.
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В океанах радиоактивных планет может водиться жизнь. Исследование Гарвардского университета

Новое исследование Манасви Лингама и Аби Леба из Гарвардского университета увеличивает шансы на обнаружение инопланетной жизни.
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Низкоуглеводная диета защищает мозг от возрастных изменений

Рацион с низким содержанием углеводов может обратить вспять возрастные изменения в мозге, как установили ученые.
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В Хабаровском крае под лед провалилась машина с людьми

Недалеко от села Виноградовка Хабаровского края под лед провалился автомобиль УАЗ, сообщили в главном управлении МЧС по региону.
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Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%

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Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.
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Экипажи Су-25СМ3 ликвидировали ракетные комплексы врага, который по легенде переходил на стартовые позиции.
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Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
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Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет

Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента РФ, внесенный правительством.
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