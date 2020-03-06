Экономика
ИзвестияЭксперты отнесли 38 банков России к группе риска
38 российских банков находятся под угрозой возможного дефолта в 2020 году. По данным аналитиков, он затронет 9,5% действующих кредитных организаций. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».
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Экономика
Киев незаконно продал акции украинской «дочки» ВЭБа
Украина в нарушение международных норм продала акции украинской дочки ВЭБа – Проминвестбанка – неизвестному покупателю, передает РИА Новости со ссылкой на кредитную организацию.
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
Кино
Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет Макс Болдри
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Испании превысило 260
По меньшей мере 261 случай заражения коронавирусом зафиксирован в Испании с начала распространения инфекции в стране.
Политика
Новый премьер-министр Украины выступил за подачу воды в Крым
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украины должны подавать воду в Крым для граждан.
Политика
Путин попросил депутатов Думы «не перегружать» Конституцию
Нужные решения по поправкам в Конституцию уже найдены, необходимо не перегружать основной закон.
Происшествия
Жительницу Камчатки, утопившую двух своих детей, отправили под суд
На Камчатке СКР завершил расследование уголовного дела против жительницы Вилючинска, которая в сентябре прошлого года утопила в бухте Крашенинникова двух своих детей.
Происшествия
Каирский суд отказался признавать терактом крушение А321 над Синаем
Происшествия
СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке
В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились о сокращении добычи нефти
Россия и Саудовская Аравия не договорились о сокращении добычи нефти Стороны по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ 4 марта так и не пришли к компромиссу по новой сделке.
Космос
В океанах радиоактивных планет может водиться жизнь. Исследование Гарвардского университета
Новое исследование Манасви Лингама и Аби Леба из Гарвардского университета увеличивает шансы на обнаружение инопланетной жизни.
Наука
Низкоуглеводная диета защищает мозг от возрастных изменений
Рацион с низким содержанием углеводов может обратить вспять возрастные изменения в мозге, как установили ученые.
Происшествия
В Хабаровском крае под лед провалилась машина с людьми
Недалеко от села Виноградовка Хабаровского края под лед провалился автомобиль УАЗ, сообщили в главном управлении МЧС по региону.
Экономика
Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%
Россия обгоняет по показателям Швейцарию и Швецию. Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%.
Музыка
Украинский ведущий призвал отказаться от Евровидения из-за Little Big
Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
Спорт
Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Общество
На Пугачеву подали в Суд по интеллектуальным правам
В суд на Пугачеву подала некая Кристине Мартиросян. Возможно, это индивидуальная предпринимательница из Нового Уренгоя.
Финансы
Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд
Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.
Армия и оружие
Новейшие штурмовики отработали бомбометание на Ставрополье
Экипажи Су-25СМ3 ликвидировали ракетные комплексы врага, который по легенде переходил на стартовые позиции.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Политика
Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы
Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
Общество
Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений
Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в минюсте Соединенных Штатов.
Музыка
Юрий Лоза обвинил современных музыкантов в «воровстве» композиций
Российский певец Юрий Лоза считает, что современные музыкальные исполнители выдают старые композиции за свои.
Биатлон
Д. Херрман выиграла спринт на Кубке мира в Нове-Место
Сегодня Чехия приняла первую гонку домашнего этапа КМ. Девушки соревновались в спринте на 7,5 км. Только двум спортсменкам удалось пройти оба огневых рубежа без промахов.
Транспорт
Глава МВД назвал условие для введения штрафа за +10 км/ч
В начале февраля глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов высказался о важности ввести штраф за превышение скорости больше чем на 10 км/ч, так как это поможет снизить смертность на дорогах.
Экономика
Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента РФ, внесенный правительством.