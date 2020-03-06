Экономика
РБКЭксперты отнесли 38 российских банков к группе риска
Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
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Шоу-бизнес
Стас Михайлов пришел к Галкину в кроссовках за €1500
Авто
Genesis показал седан G80 нового поколения
Корейский бренд премиальных автомобилей Genesis готовится вывести на рынок седан G80 следующего поколения.
Политика
Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе
Биатлон
Адвокат Родченкова опроверг фальсификацию его подписей
Джим Уолден, представляющий интересы информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, дал ответ на заявление о возможной фальсификации подписей своего клиента в его показаниях по допинг-делам российских биатлонисток Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой.
Общество
Власти Петербурга поддержали решение об отмене ПМЭФ из-за коронавируса
Власти Санкт-Петербурга полностью поддерживают решение российского кабмина об отмене Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из-за коронавируса 2019-nCoV.
Политика
ЕС обсудит пути улучшения отношений с Россией и Турцией
Евросоюзу нужно улучшить отношения и сотрудничество с Россией и Турцией, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Футбол
Форвард «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи
Вингер «Монако» Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3). «Монако» принимает к сведению решение дисциплинарного комитета лиги наложить санкции на Желсона Мартинша на 6 месяцев с 6 февраля.
Экономика
IATA: потери авиаиндустрии из-за коронавируса могут достичь $113 млрд
При обширном же распространении вируса потери могут достичь $113 млрд.
Авто
General Motors представил платформу для электрокаров
Компания General Motors представила модульную платформу, а также батарейную систему для будущих электромобилей.
Общество
В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 Pro поднимется еще выше в рейтинге DxOMark
Напомним, Xiaomi Mi 10 Pro возглавил оба рейтинга DxOMark, став самым лучшим камерофоном современности, а также смартфоном с самым высоким качеством записи и воспроизведения звука.
Общество
В Великобритании зафиксировали первую смерть от коронавируса
Первая смерть от заболевания, вызванного новым коронавирусом, зафиксирована в Великобритании.
Общество
Секретный экспорт России составил более $55 млрд
В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд.
Армия и оружие
Подведены итоги трехчасовых переговоров Путина и Эрдогана тет-а-тет
Переговоры в формате тет-а-тет между лидерами России и Турции длились почти три часа, однако детали их не разглашаются, пишет Regnum.
Происшествия
После смерти пациентки в Омской области уволили двух главврачей
После проверки по факту смерти жительницы Горьковского района Елены Евсеевой Омский Минздрав уволил главврачей Калачинской и Горьковской центральных районных больниц.
Политика
Зеленский: Украина передала список из 200 человек для будущего обмена
Украинские власти составили список из 200 человек, которые должны вернуться на родину в рамках обмена.
Происшествия
Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области
Здоровье
В Петербурге официально подтвердили первый случай коронавируса
Биатлон
Хованцев объяснил, почему Миронова пропустила спринт в Нове-Место
Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев объяснил, почему в спринте на этапе Кубка мира в Новое-Место выступила Ульяна Кайшева, а не Светлана Миронова.
Экономика
Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России
Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
Общество
Вильфанд подверг критике прогноз о «малиновом» лете в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подверг критике прогноз специалистов центра погоды "Фобос" о так называемом "малиновом" лете в России.
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча
Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
Общество
Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса
В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
Общество
Госдума снижает возраст для выхода на негосударственную пенсию
Закон, направленный на изменение порядка назначения негосударственных пенсий, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.
Общество
Силуанов назвал «отмирающие» в России профессии
Министр финансов РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд "отмирающих" в России профессий в связи с развитием новых технологий.
Общество
На могиле Сталина Зюганов призвал Путина стать вождем
У Путина есть выбор - стать пятым Сталиным или продолжить разрушительную ельцинскую политику,- резюмировал Геннадий Зюганов По мнению политика, президенту России стоит пойти "по пути государственников-патриотов".