Экономика
РБКЭксперты отнесли 38 российских банков к группе риска
Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
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Политика
Комитет Госдумы не принял поправку об ограничениях для детей депутатов
Большую часть поправок к Конституции от КПРФ и «Справедливой России» комитет по законодательству Госдумы отклонил.
Происшествия
В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка
Общество
В Петербурге студента из Италии обследуют на коронавирус
В Санкт-Петербурге итальянский студент был госпитализирован с диагнозом ОРВИ, его обследуют в том числе на коронавирус.
Политика
Путин сравнил Касперского с Илоном Маском
Политика
Путин поручил наказывать за нарушения при голосовании по Конституции
Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за нарушения при голосовании по Конституции.
Кино
Сериал «Шерлок в России» выйдет осенью
Общество
Олега Тинькова обвинили в США в сокрытии активов на миллиард долларов
Из опубликованного заявления следует, что Тиньков, которому инкриминируется налоговое мошенничество, что в США является очень серьёзным преступлением, «по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере $1 млрд, когда отказался от американского гражданства».
Экономика
Минфин РФ снизит покупку валюты в марте до минимума
Минфин РФ закупит минимальное количество валюты с начала действия бюджетного правила – 133,3 млрд рублей.
Политика
Новый премьер Украины поддержал введение рынка земли
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поддерживает введение рынка земли, а вопрос возможности покупки земли иностранцами должен выноситься на референдум.
Политика
Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, поскольку это является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.
Политика
Россия и Турция объявили о начале режима прекращения огня в Идлибе
Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом удалось согласовать совместный документ по урегулированию в Сирии.
Биатлон
Александр Тихонов прокомментировал обвинения в доносе на Логинова
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева.
Кино
В Сеть слили первое фото со съемок сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном
В Сети обнародовано фото из Атланты - со съемочной площадки предстоящего супергеройского сериала для сервиса Disney+ "Локи", в котором Том Хиддлстон возвращается к образу "марвеловского" злодея, извечного и хитроумного оппонента Тора.
Общество
ПМЭФ отменили из-за коронавируса
Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча
Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
Политика
Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.
Энергетика
ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
"Было принято решение странам ОПЕК и не-ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. баррелей в сутки", - пояснил тогда Новак.
Общество
Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета
Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Космос
Марсоход Curiosity снял самую детальную панораму Марса
Ровер помог создать панораму Марса с самым высоким разрешением на сегодняшний день. Изображение содержит 1,8 миллиарда пикселей.
Экономика
«Никола» меняет компанию
В 2018 году "Дека" получила 393,1 млн руб. чистого убытка, а в мае 2019-го в отношении компании введена процедура наблюдения.
Авто
Российские автомобили оснастят системами оповещения о нарушении ПДД
Армия и оружие
Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200
Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Политика
ЕС проведёт 6 марта срочное заседание, посвящённое России
Вопросы безопасности вынуждают ЕС озаботиться улучшением отношений с Россией, сообщил 5 марта журналистам верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Общество
Вильфанд подверг критике прогноз о «малиновом» лете в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подверг критике прогноз специалистов центра погоды "Фобос" о так называемом "малиновом" лете в России.
Авто
Volkswagen прекратит разработку автомобилей на природном газе
Директор по развитию Volkswagen Франк Вельш заявил, что компания откажется от производства легковых машин на газомоторном топливе CNG.
Общество
Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России
Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.