Экономика
РБКЭксперты отнесли 38 российских банков к группе риска
Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
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Правительство создало комиссию по повышению устойчивости российской экономики.
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В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
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Авто
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Асад рассказал, кто не подпадёт под амнистию в Сирии
Государство предоставляло амнистию при условии возвращения к нормальной жизни под властью государства и под властью закона, — рассказал Асад.
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Число умерших от коронавируса в Италии за день выросло с 79 до 107. Общее число заболевших в стране достигло 3089 человек.
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Gambit в двух картах обыграли Alliance и вышли в плей-офф турнира.
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Вернувшихся из Южной Кореи мать и ребенка проверят на коронавирус в Якутске
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