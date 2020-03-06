Экономика
РБКЭксперты отнесли 38 российских банков к группе риска
Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
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Камеры на МКС засняли флотилию неопознанных объектов на орбите Земли
Видеокамеры, установленные на борту МКС (международная космическая станция) зафиксировали целую флотилию неопознанных летающих аппаратов, которые двигались практически по орбите нашей планеты.
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Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым
Назначенный 4 марта премьер-министром Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не собирается не подавать воду в Крым.
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Открыты нейронные механизмы, порождающие желание мстить
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Общество
Россияне с точки зрения покупок в аптеках не поддались панике из-за коронавируса - «Ромир»
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Энергетика
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Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
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Общество
Власти США обвинили сотрудника Group-IB
В Group-IB назвали действия американских властей недопустимыми.
Общество
В Москве кремировали мужа блогера Диденко
Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
Финансы
Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд
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