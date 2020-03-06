Экономика
РБКЭксперты отнесли 38 российских банков к группе риска
Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
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Музыка
Юрий Лоза обвинил современных музыкантов в стремлении опошлить старое
Юрий Лоза в интервью радиостанции «Говорит Москва» обвинил современных исполнителей в том, что они воруют старые популярные композиции, добавляют в них мат и провокационные высказывания и выдают за собственное творчество.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 Pro сместят с позиции лидера DxOMark через три недели
Лидер Xiaomi не стал заявлять, что Xiaomi Mi 10 Pro долгое время будет лидером рейтинга DxOMark, как было на момент выхода Xiaomi Mi Note 10 Pro.
Политика
Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, поскольку это является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 3042
В Китае число смертельных случаев в результате заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, увеличилось до 3042.
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Кремле
Армия и оружие
Реакция СМИ Турции на ситуацию вокруг Идлиба
Саммит президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 5 марта станет решающей вехой не только с точки зрения ситуации в Идлибе, но и для турецко-российских отношений, убежден автор Yeni Akit.
Общество
Из-за коронавируса питерские студенты попали под карантин
Общежитие университета имени Мечникова в Санкт-Петербурге, где проживал зараженный коронавирусом итальянец, закрыли на карантин.
Армия и оружие
Новейшие огнеметные системы «Тосочка» примут участие в параде Победы
В параде Победы впервые примут участие новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", сообщили в Министерстве обороны РФ.
Происшествия
Под Хабаровском под лёд провалился автомобиль с людьми
Неподалёку от Хабаровска на реке Амур под лёд провалился автомобиль УАЗ с людьми.
Хоккей
Нью-Йорк Рейнджерс — Вашингтон Кэпиталз 4:3
Российский нападающий Илья Ковальчук забросил первую шайбу за "Вашингтон Кэпиталз".
Происшествия
Четверо россиян находятся на карантинном лайнере у берегов Калифорнии
На круизном лайнере Grand Princess, на борту которого пассажиров проверяют на наличие нового коронавируса, находятся четверо россиян.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников
Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.
Общество
Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета
Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Спорт
Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Здоровье
Минздрав Сахалина рассказал, когда в регион поступят защитные маски
Жители Сахалинской области и островной столицы жалуются на отсутствие медицинских масок в аптеках, кто-то даже мастерит их из марли.
Происшествия
Китаец, излечившийся от коронавируса, умер от повторного заражения
Ученые: Повторно заразившиеся коронавирусом пациенты не опасны По последним данным, всего в мире зарегистрировано 95 481 случев заражения Covid-2019, 3 285 пациентов умерли.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
Гаджеты
Телевизоры с поддержкой Wi-Fi 6 представила Samsung
Стоит отметить, что это первые телевизоры в мире, которые начали поддерживать Wi-Fi 6. Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Samsung начала блокировать российские телевизоры с функцией SmartTV.
Футбол
Форвард «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи
Вингер «Монако» Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3). «Монако» принимает к сведению решение дисциплинарного комитета лиги наложить санкции на Желсона Мартинша на 6 месяцев с 6 февраля.
Армия и оружие
Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США
Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
Шоу-бизнес
Актриса из «Девчат» Инна Макарова экстренно госпитализирована
Инна Макарова была госпитализирована в одну из клиник Москвы.
Армия и оружие
«Северная верфь» спустит на воду корвет «Ретивый»
На Судостроительном заводе «Северная верфь» состоится церемония спуска на воду корвета «Ретивый» проекта 20380.
Биатлон
Губерниев опубликовал фрагмент документа по «делу Логинова»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент документа, на который ссылалась полиция перед обысками российского биатлониста Александра Логинова.
Общество
ПМЭФ отменили из-за коронавируса
Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Общество
США обвинили Тинькова в подаче ложных налоговых сведений
Министерство юстиции США обвинило российского банкира Олега Тинькова в подаче ложных налоговых деклараций.
Происшествия