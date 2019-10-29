Экономика
Газета.RuЭксперты отнесли 38 российских банков к группе риска
"Прогноз на этот год — по сути, часть нереализованных в прошлом году дефолтов и новые игроки", - объяснил аналитик. Ранее Банк России в 2020 году уже отозвал лицензии у четырех банков.
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с чего всё началось
Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).РБК05 марта в 17:00
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