Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).

с чего всё началось

"Прогноз на этот год — по сути, часть нереализованных в прошлом году дефолтов и новые игроки", - объяснил аналитик. Ранее Банк России в 2020 году уже отозвал лицензии у четырех банков.

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