Финансы

Невские НовостиНевские НовостиЭксперты отвергли идею деноминации рубля

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Многие эксперты отвергли идею о деноминации российского рубля, которую предложил глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Как пишет РИА Новости, управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков заявил, что для деноминации нет предпосылок.
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Нет оснований: Эксперты критично оценили идею деноминировать рубль

HotGeo08:40

Эксперты отвергли идею деноминации рубля

Невские Новости05:56

Эксперты оценили идею о деноминации российского рубля

REGNUM01:29
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