Например, только за декабрь 2020 года стоимость арматурной стали увеличилась на 40%, а рост стоимости пиломатериалов и товарного бетона за первый квартал 2021 года составил более 10%.

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С чего всё началось Эксперты ожидают дальнейшего роста себестоимости строительства жилья в РФ Как сообщал Росстат, цены на стройматериалы в РФ в мае по сравнению с апрелем 2021 года выросли на 4,99%, с начала года рост составил 12,07%. По сравнению с маем 2020 года стройматериалы подорожали на 16,44%. Интерфакс вчера в 07:16