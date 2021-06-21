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Эксперты ожидают дальнейшего роста себестоимости строительства жилья в РФ

Например, только за декабрь 2020 года стоимость арматурной стали увеличилась на 40%, а рост стоимости пиломатериалов и товарного бетона за первый квартал 2021 года составил более 10%.В источнике

С чего всё началось

Эксперты ожидают дальнейшего роста себестоимости строительства жилья в РФ

Как сообщал Росстат, цены на стройматериалы в РФ в мае по сравнению с апрелем 2021 года выросли на 4,99%, с начала года рост составил 12,07%. По сравнению с маем 2020 года стройматериалы подорожали на 16,44%.
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