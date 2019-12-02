Экономика
iReactorЭксперты ожидают падения средней ставки по ипотеке к концу года
Специалисты кредитных организаций считают, что к концу года средняя ставка по ипотеке может опуститься ниже 9%. Как сообщает РИА Новости, средневзвешенная ставка по ипотеке за последние два года достигла минимального значения — 9,4%. Еще в сентябре она составляла 9,68%, подтвердили в Центробанке.
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Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе - это вполне реально.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРИА Новости вчера в 08:33
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