Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе - это вполне реально.

Специалисты кредитных организаций считают, что к концу года средняя ставка по ипотеке может опуститься ниже 9%. Как сообщает РИА Новости, средневзвешенная ставка по ипотеке за последние два года достигла минимального значения — 9,4%. Еще в сентябре она составляла 9,68%, подтвердили в Центробанке.

Эксперты ожидают падения средней ставки по ипотеке к концу года

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