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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперты ожидают резкое подорожание российской техники

Расходы на закупку компонентов увеличились на 20–30%, уточнили в компании бытовой электроники и смартфонов INOI. В "АТБ Электроника" и GS Nanotech также подтвердили повышение цен на детали и согласились, что рост издержек приведет к росту окончательной стоимости продуктов.В источнике
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Владимир Якушевроссийский политик
Многие продукты дорожают на 20-30%, некоторые - на 50%. Естественно, что рост издержек приведет к росту цен на устройства на рынке пропорционально.ТАСС
С чего всё началось
Известия

Злоключения электроники: российской технике спрогнозировали резкое подорожание

Цены на электронику российского производства могут вырасти на 20–50%, сообщили в опрощенных «Известиями» компаниях. Разработчиков коснулся мировой дефицит полупроводниковых микросхем, пояснили они.
Известия16:01
Подробнее о событии
ТАСС

«Известия»: цены на российскую электронику могут вырасти из-за подорожания микросхем

ТАСС03:08
ПРАЙМ

Россиян предупредили о резком росте цен на электронику

ПРАЙМ00:55
News.ru

Резкое подорожание отечественной электроники ждёт россиян

News.ru20:31
URA.Ru

Цены на российскую электронику могут вырасти до 50%

URA.Ru19:44
Телеканал 360°

Российские производители предупредили о подорожании электроники

Телеканал 360°18:45
РЕН ТВ

Дефицит полупроводников: российской технике прогнозируют подорожание

РЕН ТВ17:19
Известия

В отрасли спрогнозировали резкое подорожание российской техники

Известия16:45

Оппозиция в Раде сравнила правительственную схему поставок газа на Украину с «аферой века»

"В 2019 году глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук договаривался о прямых поставках топлива из России со скидкой 25%, и цена газа составила бы 3,8 гривны", - напомнил он в эфире украинского телеканала NewsOne.
ТАССвчера в 04:43