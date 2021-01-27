Расходы на закупку компонентов увеличились на 20–30%, уточнили в компании бытовой электроники и смартфонов INOI. В "АТБ Электроника" и GS Nanotech также подтвердили повышение цен на детали и согласились, что рост издержек приведет к росту окончательной стоимости продуктов.

Владимир Якушев российский политик Многие продукты дорожают на 20—30%, некоторые — на 50%. Естественно, что рост издержек приведет к росту цен на устройства на рынке пропорционально. Газета.Ru

С чего всё началось Злоключения электроники: российской технике спрогнозировали резкое подорожание Цены на электронику российского производства могут вырасти на 20–50%, сообщили в опрощенных «Известиями» компаниях. Разработчиков коснулся мировой дефицит полупроводниковых микросхем, пояснили они. Известия 16:01