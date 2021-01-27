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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперты ожидают резкое подорожание российской техники

Расходы на закупку компонентов увеличились на 20–30%, уточнили в компании бытовой электроники и смартфонов INOI. В "АТБ Электроника" и GS Nanotech также подтвердили повышение цен на детали и согласились, что рост издержек приведет к росту окончательной стоимости продуктов.В источнике
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Владимир Якушевроссийский политик
Многие продукты дорожают на 20—30%, некоторые — на 50%. Естественно, что рост издержек приведет к росту цен на устройства на рынке пропорционально.Газета.Ru
С чего всё началось
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Злоключения электроники: российской технике спрогнозировали резкое подорожание

Цены на электронику российского производства могут вырасти на 20–50%, сообщили в опрощенных «Известиями» компаниях. Разработчиков коснулся мировой дефицит полупроводниковых микросхем, пояснили они.
Известия16:01
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ПРАЙМ

Россиян предупредили о резком росте цен на электронику

ПРАЙМ00:55
РЕН ТВ

Дефицит полупроводников: российской технике прогнозируют подорожание

РЕН ТВ17:19
News.ru

Резкое подорожание отечественной электроники ждёт россиян

News.ru20:31
URA.Ru

Цены на российскую электронику могут вырасти до 50%

URA.Ru19:44
Телеканал 360°

Российские производители предупредили о подорожании электроники

Телеканал 360°18:45
Газета.Ru

Эксперты спрогнозировали резкое подорожание российской электроники

Газета.Ru01:52
Известия

В отрасли спрогнозировали резкое подорожание российской техники

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