Эксперты ожидают резкое подорожание российской техники
Расходы на закупку компонентов увеличились на 20–30%, уточнили в компании бытовой электроники и смартфонов INOI. В "АТБ Электроника" и GS Nanotech также подтвердили повышение цен на детали и согласились, что рост издержек приведет к росту окончательной стоимости продуктов.В источнике
Многие продукты дорожают на 20—30%, некоторые — на 50%. Естественно, что рост издержек приведет к росту цен на устройства на рынке пропорционально.Газета.Ru
С чего всё началось
Злоключения электроники: российской технике спрогнозировали резкое подорожание
Цены на электронику российского производства могут вырасти на 20–50%, сообщили в опрощенных «Известиями» компаниях. Разработчиков коснулся мировой дефицит полупроводниковых микросхем, пояснили они.
Известия16:01
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