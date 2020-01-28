Экономика
Кубань 24В России спрогнозировали рост цен на мясо и молочные продукты на 12%
По данным Аналитического центра при правительстве, в 2020 году рост цен на молочную и мясную продукцию может составить 12%. Факторами, влияющими на ценообразование, эксперты считают рост издержек производителей, куда входит плата за газ, электричество и сырье.
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с чего всё началось
Рост цен на молоко и молочные продукты в 2020 году может составить 10–12% и без учета введения системы цифровой маркировки, сказала «Известиям» замглавы комитета московской Торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.Известия27 января в 16:01
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Экономика
РЖД ожидают роста погрузки в 2020 году на уровне 2,9%
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Жительница китайского города Чунцин, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
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Владимир Путин своим указом досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия" главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
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Компания Unilever рассматривает продажу своего чайного бизнеса, известного по брендам Lipton, Brooke Bond и PG Tips, на фоне спада его прибыльности.
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Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту
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Общество
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Космос
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Что касается переселения, создания колоний на других планетах, если мы говорим про нашу Солнечную систему, здесь Марс считается наиболее пригодным для колонизации.
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Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова
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Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
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Технологии
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