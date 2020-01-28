Рост цен на молоко и молочные продукты в 2020 году может составить 10–12% и без учета введения системы цифровой маркировки, сказала «Известиям» замглавы комитета московской Торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

с чего всё началось

По данным Аналитического центра при правительстве, в 2020 году рост цен на молочную и мясную продукцию может составить 12%. Факторами, влияющими на ценообразование, эксперты считают рост издержек производителей, куда входит плата за газ, электричество и сырье.

В России спрогнозировали рост цен на мясо и молочные продукты на 12%

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