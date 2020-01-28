Экономика

Кубань 24Кубань 24В России спрогнозировали рост цен на мясо и молочные продукты на 12%

По данным Аналитического центра при правительстве, в 2020 году рост цен на молочную и мясную продукцию может составить 12%. Факторами, влияющими на ценообразование, эксперты считают рост издержек производителей, куда входит плата за газ, электричество и сырье.
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с чего всё началось

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Рост цен на молоко и молочные продукты в 2020 году может составить 10–12% и без учета введения системы цифровой маркировки, сказала «Известиям» замглавы комитета московской Торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.
Известия27 января в 16:01

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Московский Комсомолец28 января в 12:56

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Известия27 января в 18:45

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ТАСС27 января в 17:15
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