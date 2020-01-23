с чего всё началось

После смены правительства акции "Детского мира" выросли на 11,8%. Также ожидается, что увеличение социальных расходов будет способствовать росту показателей "Тинькофф банка" и Сбербанка. Правительство РФ ушло в отставку 15 января 2020 года.

Политика Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.

Происшествия Опубликовано видео последствий землетрясения в Турции Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлены последствия мощного землетрясения в турецких провинциях Малатья и Элязыг.

Политика Сбивший украинский самолет иранец находится в тюрьме В Иране помещен в тюрьму человек, действия которого привели к тому, что иранские вооруженные силы по ошибке сбили украинский пассажирский самолет.

Политика Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.

Наука Змеи могут являться вероятным первоисточником китайского коронавируса Китайские ученые заявили о том, что возможным первоисточником нового коронавируса могут быть змеи, пишет издание Что происходит.

Общество Российские студенты отмечают сегодня Татьянин день С 2005 года день 25 января в нашей стране официально отмечается как "День российского студенчества".

Общество Учительница уволилась после публикации видео ее эротического танца Учительница одной из школ в Самарской области уволилась по собственному желанию после того, как на просторах сети появилось видео ее эротического танца.

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Культура Ведущей нового реалити-шоу станет 3D Людмила Гурченко Сделать Гурченко ведущей помогли технологии - нейронная сеть с искусственным интеллектом воссоздаст образ легендарной актрисы в формате 3D.

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