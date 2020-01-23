Экономика

Деловая газета. ЮгДеловая газета. ЮгЭксперты ожидают роста «Магнита» из-за смены правительства РФ

После смены правительства акции "Детского мира" выросли на 11,8%. Также ожидается, что увеличение социальных расходов будет способствовать росту показателей "Тинькофф банка" и Сбербанка. Правительство РФ ушло в отставку 15 января 2020 года.
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с чего всё началось
Акции нескольких российских компаний могут показать дальнейший рост на рынке после начала работы нового правительства под руководством Михаила Мишустина, пишет Bloomberg
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РИА Новостивчера в 04:53

Подробнее о событии

СМИ назвали компании, чьи акции растут на фоне смены правительства

РИА Новостивчера в 04:53

Возродила надежду инвесторов: смена правительства РФ

REGNUMвчера в 06:38

Почему «Магниту» прогнозируют рост после смены правительства

РБК Краснодар23 января в 09:55

Названы самые доходные после смены правительства РФ компании по версии Bloomberg

Телеканал 360°23 января в 22:20

Эксперты нашли взаимосвязь между ростом «Магнита» и сменой правительства

ФедералПресс23 января в 10:18

Bloomberg назвал российские компании, которые могут выиграть от роста бюджетных расходов

ТАСС23 января в 23:30

Какие акции покупать после смены правительства РФ

Profinance.ru23 января в 08:07
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Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
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Губернатор Забайкальского края зачитал рэп и поздравил студентов

Глава Забайкальского края Александр Осипов решил необычным образом поздравить студентов с Татьяниным днем.
Газета.Ru 00:14
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Опубликовано видео последствий землетрясения в Турции

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлены последствия мощного землетрясения в турецких провинциях Малатья и Элязыг.
Известия вчера в 23:44
Происшествия

Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт вылета

Самолет S7, выполнявший рейс Новосибирск — Камрань (Вьетнам), вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчиков технической неисправности, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
РБК 01:20
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Составили список автомобилей, которые россияне не покупают

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Политика

Сбивший украинский самолет иранец находится в тюрьме

В Иране помещен в тюрьму человек, действия которого привели к тому, что иранские вооруженные силы по ошибке сбили украинский пассажирский самолет.
BFM.ru 04:07
Политика

Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
Lenta.ru вчера в 21:06
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Откровенные снимки «сочной» модели без фотошопа вызвали критику

Молодая модель Ариэлла Нисса (Ariella Nyssa) опубликовала в своем микроблоге честные снимки без обработки в популярных редакторах.
Экспресс газета вчера в 15:19
Общество

Лукашенко: Беларусь ищет альтернативные поставки нефти

Спрашивали президента и про поставки нефти, подробнее рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
МИР 24 вчера в 12:59
Здоровье

Власти Якутии заявили, что в регионе нет больных с коронавирусом

Информация об обнаружении в Якутии больных, инфицированных новым типом коронавируса, не соответствует действительности, заявили власти региона 25 января, сообщает пресс-служба правительства республики.
Красная весна 01:42
Наука

Змеи могут являться вероятным первоисточником китайского коронавируса

Китайские ученые заявили о том, что возможным первоисточником нового коронавируса могут быть змеи, пишет издание Что происходит.
Shraibikus News вчера в 03:48
Политика

Глава МЧС назвал поведение губернатора Чувашии неэтичным

РИА Новости вчера в 09:07
Теннис

Свитолина уступила Мугурусе в четвертом круге Australian Open

Пятая ракетка мира Элина Свитолина завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии.
Советский спорт 04:40
Общество

Российские студенты отмечают сегодня Татьянин день

С 2005 года день 25 января в нашей стране официально отмечается как "День российского студенчества".
Российская газета вчера в 23:05
Общество

Учительница уволилась после публикации видео ее эротического танца

Учительница одной из школ в Самарской области уволилась по собственному желанию после того, как на просторах сети появилось видео ее эротического танца.
Вести.Ru вчера в 10:26
Происшествия

Спасатели в Армении нашли застрявших в горах туристов из России

РБК 05:08
Наука

В Великобритании восстановили голос 3000-летней мумии

Бальзамирование у египтян всегда было на высоте, так что у жреца даже сохранились некоторые мягкие ткани голосового тракта,что и дало шанс команде профессора Лондонского университета Дэвида Говарда (David Howard) заняться практической реконструкцией голоса Несамуна.
Портал Поиск вчера в 10:20
Культура

Ведущей нового реалити-шоу станет 3D Людмила Гурченко

Сделать Гурченко ведущей помогли технологии - нейронная сеть с искусственным интеллектом воссоздаст образ легендарной актрисы в формате 3D.
Вестник Кавказа вчера в 22:43
Здоровье

Чем запомнилась Вероника Скворцова на посту главы Минздрава

Новый руководитель Федерального Медико-Биологического агентства Вероника Скворцова, которая до января текущего года была главой Министерства здравоохранения РФ, оставила после себя заметный след в российском здравоохранении.
Goroday.ru вчера в 07:07
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни

45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Ugpressa.ru 23 января в 14:47
Политика

Качиньский высказался о компенсациях Польше за ущерб в годы войны

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
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Гаджеты

Популярные смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 резко подешевели

Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 работают под управлением чистой операционной системы Android без оболочек.
ToDay News Ufa вчера в 12:58
Фигурное катание

Косторная, Щербакова и Трусова лидируют на ЧЕ по фигурному катанию

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце начались соревнования женщин.
RT на русском вчера в 13:23
Здоровье

В Иркутске госпитализирован гражданин КНР с подозрением на коронавирус

В Иркутске госпитализирован гражданин Китая с подозрением на коронавирусную инфекцию, с ним проведены все противоэпидемические мероприятия, сообщили журналистам в правительстве Иркутской области.
RT на русском 02:17
Армия и оружие

Украина разберется в вероломстве защищавших аэропорт Донецка ополченцев

Генеральная прокуратура Украины разберется в обстоятельствах гибели военных во время боев за аэропорт Донецка в 2014-2015 годах.
Lenta.ru вчера в 07:31
Политика

Соратник Меркель потребовал отмены санкций против России

Соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что санкции против России нужно отменить.
Мой Брянск 03:21
Культура

«Мисс Татарстан-2020» стала Анна Семеновых из Казани

Сегодня в Казани на площадке концертно-развлекательного комплекса «Пирамида» прошел финал XXII конкурса красоты «Мисс Татарстан», где главный титул и корону получила Анна Семеновых — студентка КазГИК из столицы РТ.
Татар-информ вчера в 14:52
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru вчера в 09:39
Политика

Экс-президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране

Экс-президент выразил уверенность, что в Латвии существует проблема в сфере образования, в результате школьники знают английский язык лучше латышского.
Известия вчера в 21:12
Общество

Пекин объявил наивысший уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса

Власти Пекина ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с распространением нового типа коронавируса.
Известия вчера в 02:27
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