Экономика
Деловая газета. ЮгЭксперты ожидают роста «Магнита» из-за смены правительства РФ
После смены правительства акции "Детского мира" выросли на 11,8%. Также ожидается, что увеличение социальных расходов будет способствовать росту показателей "Тинькофф банка" и Сбербанка. Правительство РФ ушло в отставку 15 января 2020 года.
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с чего всё началось
Акции нескольких российских компаний могут показать дальнейший рост на рынке после начала работы нового правительства под руководством Михаила Мишустина, пишет Bloomberg.РИА Новостивчера в 04:53
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Названы самые доходные после смены правительства РФ компании по версии Bloomberg
Телеканал 360°23 января в 22:20
Эксперты нашли взаимосвязь между ростом «Магнита» и сменой правительства
ФедералПресс23 января в 10:18
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