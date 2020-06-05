Урожай ягод и, возможно, фруктов в России в 2020 году по сравнению с прошлым годом может оказаться заметно ниже из-за весенних заморозков в южных регионах, но цены не обязательно вырастут - производители и торговые сети будут учитывать покупательную способность населения, считают опрошенные РИА Новости участники отрасли.

Эксперты ожидают снижение урожая ягод в 2020 году

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