Экономика
РИА НовостиЭксперты ожидают снижение урожая ягод в 2020 году
Урожай ягод и, возможно, фруктов в России в 2020 году по сравнению с прошлым годом может оказаться заметно ниже из-за весенних заморозков в южных регионах, но цены не обязательно вырастут - производители и торговые сети будут учитывать покупательную способность населения, считают опрошенные РИА Новости участники отрасли.
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Политика
Депутат Рады Рабинович прокомментировал новые условия МВФ
По мнению депутата Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича, условия новой программы Международного валютного фонда для страны являются "вопросом капитуляции".
Московский Комсомолец 20:13
Общество
Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет
Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
ТАСС 06:39
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с PGNiG о ценах на газ
«Газпром» 29 мая обжаловал в суде округа Свеа (Швеция) окончательное решение арбитражного трибунала по спору с польской PGNiG по ценам на газ.
RT на русском 02 июня в 16:49
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Политика
ВЦИОМ: поправки в конституцию поддерживают больше 60% россиян
Поправки в конституцию поддерживают 61% россиян. Об этом следует из опроса ВЦИОМ.
Общественная служба новостей 07:27
Общество
Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider.
Известия 19:53
Общество
В Европейской части России ожидается аномальное тепло
В Европейской части России ожидается аномальное тепло в ближайшие дни.
РЕН ТВ 16:20
Общество
Социалиста Платошкина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
Политика
В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока
Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
RT на русском 15:56
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Футбол
«Милан» и «Ювентус» проведут полуфинальный матч Кубка Италии 12 июня
Первый полуфинальный матч между «Ювентусом» и «Миланом» прошёл 14 февраля, завершившись со счётом 1:1.
RT на русском 14:30
Авто
JAC раскрыл комплектацию электрокара JAC iEV7S для России
Китайская компания JAC выведет на российский рынок новый электрический хэтчбек JAC iEV7S в августе 2020 года.
Автоновости дня 05:39
Происшествия
Британская полиция вычислила подозреваемого в похищении Мэдлин Макканн
В деле о таинственном исчезновении в 2007 году трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн появился подозреваемый.
Газета.Ru 06:54
Происшествия
Против убитого в Екатеринбурге СОБРом мужчины возбудили уголовное дело
Дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
ИжевскИнфо.РУ 15:10
Происшествия
В Оренбурге завели дело о халатности после изъятия детей из семьи
Прокуратура Оренбургской области завела уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ), после того как стало известно, что чиновники без постановления суда изъяли детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный, сообщает местное издание 1743.ru.
РБК 00:47
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru 14:15
Общество
В Москве появился новый вид пропусков
МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы 14:04
Здоровье
Мурашко заявил о тяжелом эпидемическом процессе в ряде регионов России
Эпидемиологический процесс в некоторых российских регионах остается напряженным, заявил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ФАН вчера в 15:43
Футбол
Юран вспомнил, как по улицам Порту пронесли чучело «Бенфики»
Главный тренер «Химок» Сергей Юран вспомнил период выступлений за португальские «Бенфику» и «Порту».
RT на русском 10:09
Кино
Названы номинанты телевизионной премии BAFTA
NewInform 06:17
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов переболел коронавирусом
StarHit.ru 13:03
Армия и оружие
В США считают B-1B «проблемой для российского флота»
Военное дело 02 июня в 23:45
Авто
Toyota презентовала обновленный внедорожник Toyota Fortuner
Компания Toyota представила обновленный Toyota Fortuner.
Автоновости дня 01:24
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд
Американская модель и основатель косметической компании Kylie Cosmetics Кайли Дженнер заняла первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых звезд 2020 года, составленный журналом Forbes.
ТАСС 10:49