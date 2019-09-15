«Челси» уступил «Валенсии» (0:1) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Фрэнк Лэмпард стал первым тренером в истории лондонского клуба, кто проиграл в своем дебютном матче в Лиге чемпионов.

Лэмпард – первый тренер «Челси», который проиграл дебютный матч ЛЧ

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