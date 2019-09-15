Лига чемпионов
Sports.ruЛэмпард – первый тренер «Челси», который проиграл дебютный матч ЛЧ
|9′
Франсис Коклен
Мэйсон Маунт
Педро Родригес
|16′
Жоржиньо
|33′
|70′
Кевин Гамейро
Максимилиано Гомес
Курт Зума
Оливье Жиру
|73′
|74′
Родриго Морено
Матео Ковачич
Росс Баркли
|80′
Оливье Жиру
|90′
|90′
Родриго Морено
Ли Кан Ин
|90′+2′
Денис Черышев
Муктар Диакаби
|56%
|Владение мячом
|44%
|89%
|Процент точных передач
|81%
|7
|Удары в сторону ворот
|5
|7
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|7
|–
|Офсайды
|1
|10
|Угловые
|2
|7
|Отборы
|9
|25
|Фолы
|10
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Челси
Расстановка 3‑4‑3
1
Аррисабалага
18
Жиру
4
Кристенсен
29
Томори
28
Аспиликуэта
5
Жоржиньо
8
Баркли
3
Алонсо
10
Виллиан
9
Абрахам
11
Педро
13
Силлесен
18
Васс
24
Гарай
5
Паулиста
14
Гайя
17
Коклен
6
Кондогбиа
10
Парехо
12
Диакаби
16
Ли Кан Ин
22
Гомес
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
«Челси» уступил «Валенсии» (0:1) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Фрэнк Лэмпард стал первым тренером в истории лондонского клуба, кто проиграл в своем дебютном матче в Лиге чемпионов.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 18:50, Вашингтон
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