Лига чемпионов

ODDS.ruODDS.ruЭксперты ожидают уверенной победы «Челси» над «Валенсией»

Челси — Валенсия
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
9′
Франсис Коклен
Мэйсон Маунт
Педро Родригес
16′
Жоржиньо
33′
70′
Кевин Гамейро
Максимилиано Гомес
Курт Зума
Оливье Жиру
73′
74′
Родриго Морено
Матео Ковачич
Росс Баркли
80′
Оливье Жиру
90′
90′
Родриго Морено
Ли Кан Ин
90′+2′
Денис Черышев
Муктар Диакаби
«Челси» с «Валенсией» мерился силой в ЛЧ трижды и ни разу не проиграл, в активе клуба Романа Абрамовича три победы и три ничейных результата. С лучшими котировками на игру можно ознакомиться в нашем матч-центре.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Челси – Валенсия. Аналитический прогноз матча Лиги Чемпионов

Букмекеры.рфвчера в 12:40

«Челси» — «Валенсия»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 14:00

«Челси» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 17 сентября 2019 года

LiveSport.ru16 сентября в 03:00

Прогноз и ставка на матч «Челси» - «Валенсия», 1-й тур группового этапа Лиги чемпионов

ODDS.ru16 сентября в 16:03

Лига чемпионов. «Челси» – «Валенсия». 17.09.2019. Где смотреть матч онлайн

Bookmaker-ratings.ru16 сентября в 12:35

Челси

Ставка TVвчера в 08:10

«Челси» — «Валенсия»: чего ждать от «аристократов»?

Все про Спорт ру15 сентября в 12:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 07:09, Вашингтон
Экономика

Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Политика

На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма

Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
Известия вчера в 23:13
Футбол

«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева

«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
Чемпионат вчера в 08:58
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

РБК вчера в 11:19
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины отмечают день рождения

Лиза и Гарри Галкины сегодня отмечают день рождения. Детям звёздных родителей исполняется 6 лет.
Актуальные Новости 04:22
Политика

Жириновский заявил, что Украине и Белоруссии надо воссоединиться с РФ

По мнению политика, воссоединение не должно сказаться на свободе граждан Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил мнение, что Украину и Белоруссию ждет "расцвет" в случае объединения с Россией в одно государство.
Аргументы и Факты вчера в 22:59
Происшествия

Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО

ТАСС 05:52
Кино

Дэдпул может появиться в фильме Marvel в 2021 году

Piter.tv 05:24
Общество

Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента

Пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова проходят у здания администрации президента России.
RT на русском 05:56
Здоровье

Врачей могут начать штрафовать уже с октября

Сенаторы могут начать обсуждать законопроект о штрафах для врачей в конце сентября.
Инвест-Форсайт 16 сентября в 16:24
Политика

Беглов официально вступил в должность губернатора Петербурга

Победивший на выборах глава Санкт-Петербурга Александр Беглов официально вступил в должность губернатора Северной столицы.
Слово и Дело 04:12
Футбол

Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет

Бывший футболист петербургского "Зенита" и шотландского "Глазго Рейнджерс" голландец Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет, сообщается в микроблоге "Зенита" в Twitter.
РИА Новости 06:44
Космос

Рогозин решил не раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

РБК 06:14
Политика

Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины

Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Происшествия

В Екатеринбурге вынесут приговор насильнику и убийце 10-летней девочки

Уральский меридиан вчера в 07:19
Происшествия

На приморских пограничников в Японском море напали браконьеры из КНДР

"Пограничники в районе банки (мели) Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ) обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством", — приводит заявление Центра общественных связей ФСБ РФ РИА Новости.
PrimaMedia.ru вчера в 09:30
Политика

Рогозин назвал возможные сроки возвращения пистолетов для космонавтов

Известия 05:18
Армия и оружие

Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе — Кравченко

В зоне проведения карательной операции против Донбасса проходит подготовка к отводу украинских войск вдоль всей линии фронта.
REGNUM 04:58
Экономика

«Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok

Банк «Восточный» не видел новой экспертизы по делу Baring Vostok, но если она есть, банк будет требовать проверки эксперта на независимость и его переназначения, сообщил представитель «Восточного».
Ведомости 05:53
Шоу-бизнес

Заворотнюк взяли под охрану, пишут СМИ

Актрису Анастасию Заворотнюк взяли под охрану в больнице, сообщает телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 05:15
Футбол

Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывали наказание за серию драк в Москве осенью прошлого года.
Neva.Today вчера в 03:05
Армия и оружие

Расселение сирийского лагеря беженцев Эр-Рукбан начнется 27 сентября

ТАСС 04:40
Финансы

ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги

Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Экономика

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние

Российский ритейлер «Дикси», сеть алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» завершили слияние компаний в единый розничный бизнес, говорится в совместном сообщении компаний.
Ведомости 04:52
Происшествия

В Москве задержан мужчина, кинувший гранату в полицейского

ТАСС 03:16
Футбол

«Зенит» разошелся миром с «Лионом» во Франции

К середине тайма французские футболисты завладели инициативой и активно нагружали работой вратаря гостей Андрея Лунева.
KM.ru вчера в 15:24
Культура

Калягин предложил Кадырову проводить в Чечне театральный фестиваль

Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым предложил организовать в республике ежегодный международный театральный фестиваль.
Вестник Кавказа вчера в 02:53
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Выступает в английской Премьер-лиге. Основан в 1905 году. Провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное