«Челси» с «Валенсией» мерился силой в ЛЧ трижды и ни разу не проиграл, в активе клуба Романа Абрамовича три победы и три ничейных результата. С лучшими котировками на игру можно ознакомиться в нашем матч-центре.

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Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.

Шоу-бизнес Лиза и Гарри Галкины отмечают день рождения Лиза и Гарри Галкины сегодня отмечают день рождения. Детям звёздных родителей исполняется 6 лет.

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Общество Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента Пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова проходят у здания администрации президента России.

Здоровье Врачей могут начать штрафовать уже с октября Сенаторы могут начать обсуждать законопроект о штрафах для врачей в конце сентября.

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Экономика «Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok Банк «Восточный» не видел новой экспертизы по делу Baring Vostok, но если она есть, банк будет требовать проверки эксперта на независимость и его переназначения, сообщил представитель «Восточного».

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Экономика «Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние Российский ритейлер «Дикси», сеть алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» завершили слияние компаний в единый розничный бизнес, говорится в совместном сообщении компаний.

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