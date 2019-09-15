Лига чемпионов

ODDS.ruODDS.ruЭксперты ожидают уверенной победы «Челси» над «Валенсией»

Челси — Валенсия
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
9′
Франсис Коклен
Мэйсон Маунт
Педро Родригес
16′
Жоржиньо
33′
70′
Кевин Гамейро
Максимилиано Гомес
Курт Зума
Оливье Жиру
73′
74′
Родриго Морено
Матео Ковачич
Росс Баркли
80′
Оливье Жиру
90′
90′
Родриго Морено
Ли Кан Ин
90′+2′
Денис Черышев
Муктар Диакаби
«Челси» с «Валенсией» мерился силой в ЛЧ трижды и ни разу не проиграл, в активе клуба Романа Абрамовича три победы и три ничейных результата. С лучшими котировками на игру можно ознакомиться в нашем матч-центре.
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