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Происшествия В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции В Кабардино-Балкарской республике введен режим контртеррористической операции, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

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