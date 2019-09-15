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Политика На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.

Хоккей Источник: «Авангард» сократил зарплату Щербака на 60 миллионов рублей Ранее трехлетнее соглашение игрока предполагало зарплату в 60 миллионов рублей в год.

Происшествия В центре Москвы бетономешалка упала в Водоотводный канал Автомобиль-бетономешалка упал в Водоотводный канал в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Армия и оружие Названы ключевые черты нового российского корвета «Меркурий» Уникальные черты нового российского корвета «Меркурий» отметил заместитель главного конструктора кораблей проекта 20 386 Александр Дадыкин 15 сентября в эфире телеканала «Звезда».

Транспорт В Приморье иностранцам запретили работать в сфере транспорта Запрет на привлечение иностранных граждан, работающих в сфере транспорта на основании патентов коснётся более чем 300 иностранцев, ранее получивших патент для работы в Приморье.

Общество Названы города, в которые хочет переехать молодежь Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в Петербурге Супруги намеревались отпраздновать событие в узком кругу друзей и близких, однако, как пишут в различных Telegram-каналах, у Юсуповского дворца, куда Бондарчук и Андреева пригласили гостей, их поджидала толпа любопытствующих горожан и журналистов.

Политика Глава МИД Украины раскрыл «формулу Зеленского» по ситуации в Донбассе Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV сообщил о существовании так называемой "формулы Зеленского" для разрешения вооружённого конфликта в Донбассе.

Экономика Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.

Финансы ФРС США предоставит финансовой системе $75 млрд ФРБ Нью-Йорка заявил, что использует специальные репо, чтобы предоставить финансовой системе до $75 млрд и вернуть эффективную ставку в диапазон.

Политика Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Происшествия Пограничники поймали на Буссе браконьеров, промышлявших трепангом 16 сентября в акватории лагуны Буссе сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области совместно с ФГБУ "Сахалинские лесничества" проведены мероприятия по сковыванию деятельности нескольких преступных групп, осуществлявших незаконную добычу трепанга.

Происшествия В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.

Экономика Экспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви Заказанная следствием экспертиза пакета акций IFTG, принадлежащего банку «Восточный», показала, что его рыночная оценка составляет $60 млн или порядка 3,8 млрд руб, сообщил источник ТАСС, близкий к следствию.

Игры Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.

Политика Нетаньяху заявил, что Израиль переживает исторический момент Израильский премьер-министр, глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху сообщил, что необходимо дождаться официальных итогов выборов в кнессет, однако уже можно сказать, что государство переживает исторический момент.

Общество В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.

Экономика В Кремле ответили на вопрос о льготах для «Роснефти» в Арктике Решений по налоговым льготам на реализацию проекта «Роснефти» «Восток Ойл» в Арктике пока не принималось, заявил 17 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика США применили против Венесуэлы «Пакт Рио» США задействовали Межамериканский договор о взаимной помощи («Пакт Рио-де-Жанейро») в отношении Венесуэлы, после того, как правительство республики приостановило переговоры с оппозицией.