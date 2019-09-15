Эксперты (31%) в большинстве своем не сомневаются в виктории «синих», в то время как в успех гостей верят лишь два процента аналитиков. Популярностью в предстоящей игре пользуются ставки на тоталы: ТБ (2) больше и ТБ (2.5) больше.

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Фигурное катание Гимнастки Аверины заняли призовые места на ЧМ в Баку Российские спортсменки, сестры Дина и Арина Аверины завоевали золотую и серебряную медали в упражнении с мячом на чемпионате мира (ЧМ) по художественной гимнастике.

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Армия и оружие Стратегические учения «Центр-2019» стартуют в ЦВО Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" Вооруженных сил РФ стартуют в Центральном военном округе (ЦВО).

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