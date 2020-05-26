Армия и оружие
Российская газетаЭксперты озвучили сроки первого пуска «Посейдона»
Первый пуск беспилотного подводного аппарата "Посейдон" запланирован на нынешнюю осень. Его проведут с борта атомной подводной лодки "Белгород".
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Общество
Песков сообщил о своей выписке из больницы
RT на русском 10:45
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета вчера в 15:39
Здоровье
Раскрыты опасные для больных коронавирусом лекарства
Нельзя применять при лечении коронавируса препараты для борьбы с обычной простудой, заявила в беседе с «Вечерней Москвой» вирусолог Надежда Жолобак.
Live24 02:47
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах
По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru 13:55
Здоровье
Еще 45 человек заразились коронавирусом в Бурятии
Еще 45 человек заразились коронавирусом в Бурятии за минувшие сутки.
Байкал24 вчера в 22:47
Происшествия
Два человека пали жертвами урагана на Урале
Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09
Общество
В Якутии выявлено 1445 носителей коронавируса
Якутск, 26 мая 2020, 06:19 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что превышает число вылечившихся более чем в два раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 23:19
Общество
В Сахалинской области откроют кафе и рестораны
"Островным предприятиям общепита следует заблаговременно уведомить управление Роспотребнадзора по Сахалинской области о возобновлении работы и получить необходимые рекомендации по организации деятельности", - сообщается на сайте областного правительства.
Российская газета 04:23
Общество
Беглов объяснил, почему Петербург ещё не готов снимать ограничения
Режим повышенный готовности в Петербурге сохраняется, требования по использованию средств индивидуальной защиты, как и предписания, касающиеся социального дистанцирования, остаются в силе, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
DP.RU 12:06
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря, сообщает «РИА Новости». Принадлежность вертолета уточняется.
Коммерсантъ 23:09
Экономика
Владельцы Evraz отложили покупку «Сибуглемета»
Основные владельцы компании Evraz Роман Абрамович и Александр Абрамов отложили приобретение угольной компании «Сибуглемет» с активами в Кузбассе у ВЭБ.РФ.
Коммерсантъ 02:58
Происшествия
В Иркутской области из обсерватора сбежали 90 вахтовиков
В Иркутской области из общежития, использующегося как обсерватор для вахтовиков, сбежали 90 человек.
Российская газета 05:32
Здоровье
Коротко о главном: рекордное число заболевших и продление режима самоизоляции в Свердловской области
Евгений Куйвашев объяснил резкий скачок числа заболевших COVID-19 в регионе: он снова обвинил жителей Свердловской области в несоблюдении режима самоизоляции.
Екатеринбург Онлайн 22:52
Политика
Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны.
Политическая Экспертиза 02:32
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Общество
Министр здравоохранения Красноярского края заразился коронавирусом
У министра здравоохранения Красноярского края Бориса Немика подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция".
Деловое.ТВ 09:45
Общество
Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
Общество
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости 22:28
Игры
Анонсировано обновление одного из лучших графических модов к «Ведьмак 3»
Варшава, 26 мая 2020, 04:53 — REGNUM Разработчик одного из лучших графических модификаций (модов) к игре «Ведьмак 3: Дикая охота» вскоре выпустит очередное обновление.
REGNUM 21:53
Общество
Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»
Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
Эхо Москвы 21:04
Наука
В Австралии установлен новый рекорд скорости интернета
МонаВиста 06:00
Армия и оружие
В России начали строительство бомбардировщика шестого поколения
В России начали строительство опытного образца «стелс» бомбардировщика шестого поколения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Lenta.ru 22:26
Общество
ВОЗ направит миссию в Китай для изучения происхождения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит миссию в Китай с целью изучения происхождения коронавируса.
Известия 14:09
Энергетика
США оказались на пороге рекордного обрушения добычи нефти
Производители оказались на пороге краха из-за обрушения спроса на сырье и, как следствие, падения цен.
Lenta.ru 07:50
Футбол
Маслов заменит Еленцеву на посту президента «Торпедо»
Московское "Торпедо", выступающее в Футбольной национальной лиге, определилось с кандидатурой на пост президента клуба.
Вести.Ru 15:56
Киберспорт
Epic Games повесила на датамайнера задолженность в 2 млрд V‑Bucks — это 1 млрд рублей
Компания Epic Games сделала счет датамайнера Lucas7yoshi Fortnite отрицательным.
CyberSport.ru 05:45
Культура
Самую старую геймершу мира Ширли Карри довела травля в интернете
Как поясняет самая любимая геймерша мира, у нее начались проблемы с давлением, когда она стала популярнее и её канал наводнился не только восторженными отзывами, но и токсичными от нехороших людей.
Ридус 21:50
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия 00:39
Политика
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
РИА Новости 18:34