Посетители закрытого летнего фестиваля фракции СДПГ в бундестаге стали жертвами нападения с использованием капель, называемых "коктейлем для изнасилования" Берлинская полиция подтвердила факт начавшегося расследования телеканалу RBB24.
Американское военное командование отстранило от работы отставного генерала, который оставил саркастический комментарий под твитом первой леди США, и начало разбирательство его поведения, пишет в субботу издание USA Today.
"В районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-миллиметровыми гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка", — сказали в военном ведомстве.