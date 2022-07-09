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Эксперты: параллельный импорт зарубежного контента помешает развитию онлайн-платформ РФ

Российская креативная неделя (Russian Creative Week, RCW) проходит с 7 по 10 июля в Парке Горького в Москве.
ТАСС
На площадке RCW запланировано более 300 событий, в которых примут участие около 1 тыс. спикеров из 40 регионов России, представители более чем 400 компаний.
ТАСС
Организаторами Российской креативной недели выступают АНО "Креативная экономика", Российский книжный союз и Роскультцентр при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
ТАСС
ТАСС является генеральным информационным агентством Российской креативной недели.
ТАСС

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Гендиректор KION: принудительное лицензирование зарубежного контента мешает развитию российских онлайн-кинотеатров
Ореанда-Новости13:32
Эксперты: параллельный импорт зарубежного контента помешает развитию онлайн-платформ РФ
ТАСС08:27
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