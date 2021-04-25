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Эксперты перечислили основные признаки финансовой пирамиды

Признаками финансовой пирамиды являются обещания высокой доходности без обоснования и конкретного продукта, прибыль за вовлечение в компанию других людей, нечеткий план выплат дохода, отсутствие информации о руководстве и отсутствие лицензии Центрального Банка.В источнике
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РИА Новости

С чего всё началось

Эксперты назвали основные признаки финансовой пирамиды

"Основными признаками финансовой пирамиды являются обещание гарантированной сверхдоходности без должной аргументации, без конкретного продукта, обещание прибыли за счет привлечения других людей, запутанный план выплат, отсутствие информации о топ-менеджерах, отсутствие лицензий", - сказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
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Эксперты назвали основные признаки финансовой пирамиды

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