Сбербанк оценил долю бездетных заемщиков по льготной ипотеке в 90%

Средний размер кредита, взятого в Сбербанке в рамках госпрограммы, составил 2,6 млн руб. Чаще всего по этой программе покупали квартиры стоимостью от 3 млн до 5 млн руб. (35,2% выдачи), от 1 млн до 3 млн руб. (26%) и от 5 млн до 7 млн руб. (17,4%).