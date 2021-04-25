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Эксперты перечислили основные признаки финансовой пирамиды

Признаками финансовой пирамиды являются обещания высокой доходности без обоснования и конкретного продукта, прибыль за вовлечение в компанию других людей, нечеткий план выплат дохода, отсутствие информации о руководстве и отсутствие лицензии Центрального банка.В источнике

С чего всё началось

Эксперты назвали основные признаки финансовой пирамиды

"Основными признаками финансовой пирамиды являются обещание гарантированной сверхдоходности без должной аргументации, без конкретного продукта, обещание прибыли за счет привлечения других людей, запутанный план выплат, отсутствие информации о топ-менеджерах, отсутствие лицензий", — сказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
РИА Новости02:16

Подробнее о событии

Эксперты рассказали, как выявить финансовую пирамиду

РЕН ТВ05:47

Эксперты назвали основные признаки финансовой пирамиды

РИА Новости02:16

Эксперты назвали признаки финансовой пирамиды

Рамблер04:46

Перечислены ключевые признаки финансовой пирамиды

ФАН04:32

Специалисты перечислили основные признаки финансовой пирамиды

Экономика сегодня04:01

Россиянам рассказали, как распознать финансовую пирамиду

Телеканал 360°03:29

Эксперты перечислили основные признаки финансовой пирамиды

Известия04:48
Интересное

«Кинократия» представляет номинантов «Оскара»: «Лучший анимационный полнометражный фильм»

Помимо признания лучшим мультфильмом года, хит Pixar о посмертных приключениях саксофониста получил призы за саундтрек продуктивного и суперуспешного творческого союза Трента Резнора и Аттикуса Росса, которые номинируются на "Оскар" и за "Душу", и за "Манка".
Российская газета23 апреля в 12:32

Президент Чехии заявил, что нет данных о причастности ГРУ к взрывам во Врбетице

17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил о получении информации от чешских спецслужб о причастности сотрудников Главного разведывательного управления РФ (ГРУ, бывшее название Главного управления Генштаба РФ) к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Коммерсантъ05:40

Глава Северного ПКБ: перспективные ракеты «Циркон» выведут ВМФ РФ на новый уровень

По словам Дьячкова, на текущий момент гиперзвуковые "Цирконы" являются "козырем" ВС России на крайне серьезную перспективу, поскольку характеристики данного комплекса еще никто не смог превзойти.
Народные новости22 апреля в 06:42

Истребители Су-27 Балтфлота провели тренировку по защите военных объектов

Истребители Су-27 Балтийского флота провели учебный бой по защите границы РФ и стратегически важных военных объектов от ракетного удара, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) по Балтфлоту капитан 1 ранга Роман Мартов.
РИА Новости06:10

Программа поощрения привившихся от COVID-19 пожилых москвичей стартует 27 апреля

«Начиная со вторника, 27 апреля, жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (руб.) либо промокод на аналогичную сумму»,— сообщил он.
Коммерсантъ01:42

Сбербанк оценил долю бездетных заемщиков по льготной ипотеке в 90%

Средний размер кредита, взятого в Сбербанке в рамках госпрограммы, составил 2,6 млн руб. Чаще всего по этой программе покупали квартиры стоимостью от 3 млн до 5 млн руб. (35,2% выдачи), от 1 млн до 3 млн руб. (26%) и от 5 млн до 7 млн руб. (17,4%).
РБК23 апреля в 01:00