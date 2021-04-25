Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Эксперты перечислили основные признаки финансовой пирамиды

Признаками финансовой пирамиды являются обещания высокой доходности без обоснования и конкретного продукта, прибыль за вовлечение в компанию других людей, нечеткий план выплат дохода, отсутствие информации о руководстве и отсутствие лицензии Центрального банка.В источнике

С чего всё началось

Эксперты назвали основные признаки финансовой пирамиды

"Основными признаками финансовой пирамиды являются обещание гарантированной сверхдоходности без должной аргументации, без конкретного продукта, обещание прибыли за счет привлечения других людей, запутанный план выплат, отсутствие информации о топ-менеджерах, отсутствие лицензий", — сказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
РИА Новости02:16

Подробнее о событии

Эксперты рассказали, как выявить финансовую пирамиду

РЕН ТВ05:47

Эксперты перечислили основные признаки финансовой пирамиды

Известия04:48

Специалисты перечислили основные признаки финансовой пирамиды

Экономика сегодня04:01

Перечислены ключевые признаки финансовой пирамиды

ФАН04:32

Эксперты назвали признаки финансовой пирамиды

Рамблер04:46

Россиянам рассказали, как распознать финансовую пирамиду

Телеканал 360°03:29

Эксперты назвали основные признаки финансовой пирамиды

РИА Новости02:16
Интересное

Посвященная аварии на Чернобыльской АЭС выставка картин откроется в мае

Выставка «Период полураспада» будет работать в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств с 14 по 23 мая, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.
Кубанские новости06:28

МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян

Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции, где ему заявили протест по поводу заявления президента США Джо Байдена о геноциде армян, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
РИА Новости17:50

Приказ Шойгу об отводе войск с учений вызвал растерянность Запада

Александр Цыганов, чье мнение публикует «Царьград», отмечает важный нюанс в распоряжении Сергея Шойгу – возврат личного состава двух военных округов (Южный и Западный) на основные базы, тогда как боевые машины 41-й армии сохраняют положение на полигоне Погоново.
ИнфоСМИвчера в 05:57

Алексей Навальный объявил о прекращении голодовки, которую он начал в колонии 31 марта

Алексей Навальный стремился к тому, чтобы любой человек, попавший в месте лишения свободы, не становился жертвой произвола, и чтобы не было возможности давить на него неоказанием медицинской помощи, добавил Константин Калачев.
Эхо Москвывчера в 01:03