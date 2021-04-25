Алексей Навальный объявил о прекращении голодовки, которую он начал в колонии 31 марта

Алексей Навальный стремился к тому, чтобы любой человек, попавший в месте лишения свободы, не становился жертвой произвола, и чтобы не было возможности давить на него неоказанием медицинской помощи, добавил Константин Калачев.