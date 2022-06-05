"Исходим из того, что вот эта поставка со стороны Штатов, некоторых других стран связана с восполнением потерь вот этой боевой техники, ничего здесь нового нет и ничего это не меняет по сути", — сказал Путин.
Выяснилось, что каждый второй соотечественник, рассчитывающий на собственные сбережения, уверен, что к выходу на пенсию на банковском счету должно храниться 4-5 млн руб. Около 30% хотели бы иметь свыше 5 млн рублей, а остальные участники опроса - от 2 до 4 млн руб. Anderida Financial Group устроила исследование в мае среди 1,5 тыс. совершеннолетних граждан РФ, живущих в крупных городах страны.