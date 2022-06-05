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Эксперты: подросшая доходность по облигациям стала в России выгоднее новых вкладов

Доходность облигаций федерального займа (ОФЗ) в период до девяти месяцев достигает 10,5% годовых.
Экономика сегодня
Это выше, чем на схожий промежуток времени предлагают российские кредитные организации, приводит РИА Новости на мнение экспертов.
Экономика сегодня
Отечественные гособлигации могут стать решением для консервативных инвесторов, стремящихся максимизировать доходность своих вложений, не принимая новых рисков.
Экономика сегодня
Большинство граждан сохранят средства на депозитах, прогнозируют эксперты «Промсвязьбанка».
Экономика сегодня

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Эксперты заявили о выгоде вложений в российские облигации
Экономика сегодня04:53
Эксперты: подросшая доходность по облигациям стала в России выгоднее новых вкладов
РИА Новости01:36
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Интересное

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении ВСУ шахты имени Челюскинцев в Донецке

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила об уничтожении шахты имени Челюскинцев в Донецке огнем со стороны украинских войск.
РИА Новости02:46

Путин: Россия в случае поставок на Украину дальних ракет нанесет удары по новым объектам

"Исходим из того, что вот эта поставка со стороны Штатов, некоторых других стран связана с восполнением потерь вот этой боевой техники, ничего здесь нового нет и ничего это не меняет по сути", — сказал Путин.
РИА Новости04:56

Anderida Financial Group: россияне хотели бы накопить к пенсии 5 млн рублей

Выяснилось, что каждый второй соотечественник, рассчитывающий на собственные сбережения, уверен, что к выходу на пенсию на банковском счету должно храниться 4-5 млн руб. Около 30% хотели бы иметь свыше 5 млн рублей, а остальные участники опроса - от 2 до 4 млн руб. Anderida Financial Group устроила исследование в мае среди 1,5 тыс. совершеннолетних граждан РФ, живущих в крупных городах страны.
Газета.Ru04:59

Аналитик Коган: при объявлении «квазидефолта» России в первую очередь пострадают кредиторы

Деньги на выплаты по внешнему долгу есть, а сам размер долга незначителен.
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Жаирзиньо Розенстрайк не согласился с решением рефери остановить бой с Волковым

Суринамский боец смешанных единоборств Жаирзиньо Розенстрайк выразил недовольство досрочной остановкой боя с россиянином Александром Волковым на турнире в Лас-Вегасе.
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Кадыров опубликовал видеозапись с уничтожением американских гаубиц в Лисичанске

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Посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал отказ немецких властей поставлять Киеву танки Leopard-1 и БМП Marder "позором, который войдет в историю".
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Реванш между боксерами Усиком и Джошуа может пройти в августе

Украинский боксер Александр Усик даст реванш британцу Энтони Джошуа 20 августа 2022 года.
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе прогремели взрывы

Кличко рассказал, что взрывы произошли на объектах инфраструктуры, и добавил, что жертв в результате инцидента не было, один человек пострадал.
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Член администрации Запорожской области Рогов предложил переименовать Украину в УГИЛ

«Украину нужно переименовать в УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова», — сказал Рогов в беседе с «РИА Новости».
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