Для более длительных и доходных инвестиций эксперты советуют обратиться к акциям российских компаний, цена акций которых в настоящий момент упала, но в долгосрочной перспективе принесет доходность существенно выше инфляции.
Намеченный на 6–7 июня визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию «оказался под большим вопросом, но в этом нет никакой вины официального Белграда», пишет сербская газета «Вечерње новости».
"Исходим из того, что вот эта поставка со стороны Штатов, некоторых других стран связана с восполнением потерь вот этой боевой техники, ничего здесь нового нет и ничего это не меняет по сути", — сказал Путин.
Подразделения управления Службы исполнения наказаний по Херсонской области отказались принимать российских военнопленных, которых украинские военные пытались определить в колонии без законных оснований.