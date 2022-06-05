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Эксперты: подросшая доходность по облигациям стала в России выгоднее новых вкладов

Доходность облигаций на длительный срок в России может вырасти до 10% годовых.
АБН
Главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунёв напомнил что в июне истекают сроки первых депозитов, открытых в марте по ставкам около 20%.
Infox.ru
На этом фоне ОФЗ с доходностью 10–10,5% могут стать конкурентами банковским вкладам, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
ФАН
Для более длительных и доходных инвестиций эксперты советуют обратиться к акциям российских компаний, цена акций которых в настоящий момент упала, но в долгосрочной перспективе принесет доходность существенно выше инфляции.
ИА Красная Весна

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