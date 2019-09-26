Недвижимость

Kazanfirst.ruKazanfirst.ruЭксперты подсчитали, что выгоднее в Казани — аренда жилья или ипотека

Казань вошла в число городов-миллионников России, в которых покупка жилья в ипотеку — наименее выгодное решение в сравнении с арендой. Результаты соответствующих исследований приводит РБК со ссылкой на аналитику «Росбанк Дом».
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с чего всё началось

Аналитики сравнили выгоду при ипотеке и аренде в крупнейших городах

Из всех городов-миллионников только в Москве аренда будет выгоднее ипотеки, говорится в исследовании (есть у РБК). Шесть лет назад ситуация была обратной — в большинстве крупных городов предпочтительнее был съем жилья.
РБК05:00

Подробнее о событии

Эксперты подсчитали, что выгоднее в Казани — аренда жилья или ипотека

Kazanfirst.ru12:35

Эксперты: В долгосрочной перспективе в Казани выгоднее взять ипотеку, чем снимать квартиру

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Почему сегодня люди выбирают снимать, а не покупать жилье

Pravda.Ruвчера в 13:17

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Аналитики сравнили выгоду при ипотеке и аренде в крупнейших городах

РБК05:00

Что выгоднее в Казани: взять квартиру в ипотеку или в аренду

E-kazan.ru09:48
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:14, Вашингтон
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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
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Сегодня телеведущая Лера Кудрявцева развлекла подписчиков в социальной сети, опубликовав свои архивные фотографии.
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В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости вчера в 09:25
Политика

Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
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Бывший глава ДНР возглавил администрацию Элисты

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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

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Газета.Ru 04:27
Политика

Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским

В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
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Адвокат Кокорина найден мертвым

Представлявшая интересы Александра Протасовицкого адвокат Татьяна Прилипко написала на своей станице в социальной сети Facebook о том, что адвокат нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина Юрий Ромашов был найден мертвым.
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Стала известна дата премьеры фильма о Децле

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В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы

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Российская газета 11:05
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МВД и Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе Шишканова задержали восьмерых человек, подозреваемых в исполнении убийства депутата и его семьи в Раменском районе, совершенном в 2012 году.
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США ввели санкции против Рауля Кастро

США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.
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Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября

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Опаснее онкологии могут быть только эти заболевания

Врачи назвали пять заболеваний, чьи показатели смертности которых значительно выше онкологических.
Deita.ru 24 сентября в 15:30
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США расширили санкции против РФ

Вашингтон ввел ограничительные меры против пяти российских судов, базирующейся в Москве компании Maitime Assistance LLC и трех граждан РФ из-за нарушения санкционного режима в отношении Сирии.
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МЧС подтвердило запрет курения на балконах

МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
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Кокорин приступил к тренировкам с «Зенитом-2»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выложил в Instagram фото с Кокориным в Удельном парке, где сейчас готовится вторая петербургская команда.
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Стойка шасси загорелась при посадке пассажирского Boeing в Барнауле

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Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло

Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
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Происшествия

В Петербурге врачи скорой помощи подрались с пациенткой

В Петербурге врачи из бригады скорой помощи в Елизаветинской больнице подрались с пациенткой, сообщил портал Питер-ТВ.
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Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак

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Политика

Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ

Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
РИА Новости 06:42
Общество

Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска

Газета.Ru 01:52
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