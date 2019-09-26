Недвижимость
Kazanfirst.ruЭксперты подсчитали, что выгоднее в Казани — аренда жилья или ипотека
Казань вошла в число городов-миллионников России, в которых покупка жилья в ипотеку — наименее выгодное решение в сравнении с арендой. Результаты соответствующих исследований приводит РБК со ссылкой на аналитику «Росбанк Дом».
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Из всех городов-миллионников только в Москве аренда будет выгоднее ипотеки, говорится в исследовании (есть у РБК). Шесть лет назад ситуация была обратной — в большинстве крупных городов предпочтительнее был съем жилья.РБК05:00
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