Из всех городов-миллионников только в Москве аренда будет выгоднее ипотеки, говорится в исследовании (есть у РБК). Шесть лет назад ситуация была обратной — в большинстве крупных городов предпочтительнее был съем жилья.

с чего всё началось

Казань вошла в число городов-миллионников России, в которых покупка жилья в ипотеку — наименее выгодное решение в сравнении с арендой. Результаты соответствующих исследований приводит РБК со ссылкой на аналитику «Росбанк Дом».

Эксперты подсчитали, что выгоднее в Казани — аренда жилья или ипотека

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