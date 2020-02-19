Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЭксперты подсчитали убытки российского турбизнеса из-за коронавируса

В феврале-марте убытки российского турбизнеса, связанные с коронавирусом, могут составить 2,8 млрд рублей. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России. Речь идет о введении временного запрета на въезд граждан КНР в РФ, который с 20 февраля вводит правительство России.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

В России начинает действовать запрет на въезд китайцев

Эхо Москвы19 февраля в 22:24

Туроператоры оценили потери из-за запрета на въезд гражданам Китая

РБК19 февраля в 04:34

Турбизнес России оценил потери из-за отсутствия китайских туристов

ТАСС19 февраля в 03:00

Туроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ

Российская газета19 февраля в 04:51

В АТОР подсчитали убытки в туризме из-за коронавируса

Известия19 февраля в 02:15

АТОР оценила потери турбизнеса от запрета китайцам въезжать в Россию

Вечерняя Москва18 февраля в 17:59

АТОР подсчитала убытки от запрета на въезд граждан Китая в РФ

Москва 2418 февраля в 16:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Транспорт

С апреля поезда в Крым начнут курсировать еще из трех городов

Российская газета 02:50
Политика

Представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

РИА Новости 03:18
Общество

Мантуров объяснил, кого затронет повышение налога на старые автомобили

RT на русском 05:57
Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости вчера в 20:47
Политика

Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Отцы-основатели украинского национализма никогда не говорили, что нужно обязательно рассориться с Россией, напомнил Владимир Путин.
Российская газета 02:40
Экономика

Россия предложила Белоруссии снижать премию в цене нефти на $2 в год

Российская сторона предложила Белоруссии снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на $2 за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины.
РБК 05:57
Армия и оружие

Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
Avia.pro 19 февраля в 10:56
Политика

Белоруссия выразила готовность помочь РФ достроить космодром Восточный

Лукашенко говорит, что если по Восточному получится договориться, то Белоруссия направит на космодром несколько трестов, чтобы они начали строительство жилья и промышленных объектов.
Ореанда-Новости 06:08
Общество

В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой

Гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
RT на русском 02:59
Политика

«Квартал 95» разозлил украинцев постом о годовщине Евромайдана

РИА Новости 04:32
Гаджеты

Владельцы смартфонов Samsung получили пугающие уведомления

В сообщении указана цифра «1», а при нажатии уведомление исчезало.
Газета DAILY вчера в 14:40
Авто

Представлен обновлённый Volkswagen Caddy

Презентация нового Volkswagen Caddy состоялась в немецком городе Дюссельдорфе. Автомобиль масштабно обновился впервые за 16 лет.
Новые автомобили 01:55
Армия и оружие

В Кремле оценили вероятность столкновения России и Турции в Идлибе

О худших сценариях в Кремле говорить не хотели бы, при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что террористы, которые атакуют сирийскую армию, должны быть нейтрализованы.
Российская газета 06:27
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

Стоит отметить, что это не первый случай потери равновесия Волочковой из-за платья.
VSE42.RU вчера в 21:40
Политика

Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:12
Спорт

Брянец Александр Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

В масс-старте свободным стилем на 34 километра победил брянский лыжник Александр Большунов.
БрянскToday вчера в 11:33
Гаджеты

В 3DMark появились результаты тестов Intel Core i7-10750H

На одной из самых популярных платформ-бенчмарков 3DMark появилась информация об Intel Core i7-10750H.
Srnsk 19 февраля в 19:22
Общество

Автограф Путина продан за 340 тысяч рублей

Письмо с личным автографом российского президента Владимира Путина продано на аукционе в России за 340 тысяч рублей.
Вести.Ru 04:56
Общество

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
РИА Новости вчера в 12:21
Авто

Двигатель Lada Granta стал мощнее

Более мощная LADA Granta отличается от обычной версии только мотором, но визуальной разницы между двигателями нет.
Shraibikus News 00:45
Политика

Названы страхи россиян в случае ухода Путина с поста президента

Центр политической конъюнктуры Алексея Чеснакова опубликовал в пятницу доклад "Уйти нельзя остаться", в котором называются опасения и страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста главы государства.
Газета.Ru 02:49
Политика

Сергей Шнуров вступил в Партию роста

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения Партии роста.
Ведомости вчера в 05:24
Кино

Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

RT на русском 00:07
Теннис

Даниил Медведев: Тренер сделал всё правильно

Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на решение своего наставника Жиля Сервара уйти с арены после проигранного россиянином сета в матче с итальянцем Янником Синнером.
GoTennis.ru 05:45
Армия и оружие

В Сирии пытались сбить российский Су-24

Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 20:45
Общество

«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты

Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл» изучил транспортные расходы на командировки 22 федеральных министерств за 2018 год.
Коммерсантъ 05:14
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa 19 февраля в 08:44
Общество

Путин ответил на вопрос, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц

Ведомости 19 февраля в 07:18
Общество

Совфед предложил ввести штрафы за борщевик для всех россиян

Совет Федерации предложил дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) нормой о взимании штрафов за непринятие мер по борьбе с борщевиком и другими вредными растениями на личных дачных и приусадебных участках.
РБК 05:39
Происшествия

Суд арестовал подозреваемых в подготовке теракта в Керчи подростков

Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 18 апреля двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи, сообщается на сайте суда.
РБК вчера в 13:05
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное