Экономика
Российская газетаЭксперты подсчитали убытки российского турбизнеса из-за коронавируса
В феврале-марте убытки российского турбизнеса, связанные с коронавирусом, могут составить 2,8 млрд рублей. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России. Речь идет о введении временного запрета на въезд граждан КНР в РФ, который с 20 февраля вводит правительство России.
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Туроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ
Российская газета19 февраля в 04:51
АТОР оценила потери турбизнеса от запрета китайцам въезжать в Россию
Вечерняя Москва18 февраля в 17:59
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Представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Общество
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Армия и оружие
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
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Общество
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Гаджеты
Владельцы смартфонов Samsung получили пугающие уведомления
В сообщении указана цифра «1», а при нажатии уведомление исчезало.
Авто
Представлен обновлённый Volkswagen Caddy
Презентация нового Volkswagen Caddy состоялась в немецком городе Дюссельдорфе. Автомобиль масштабно обновился впервые за 16 лет.
Армия и оружие
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Шоу-бизнес
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Стоит отметить, что это не первый случай потери равновесия Волочковой из-за платья.
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Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
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Спорт
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В масс-старте свободным стилем на 34 километра победил брянский лыжник Александр Большунов.
Гаджеты
В 3DMark появились результаты тестов Intel Core i7-10750H
На одной из самых популярных платформ-бенчмарков 3DMark появилась информация об Intel Core i7-10750H.
Общество
Автограф Путина продан за 340 тысяч рублей
Письмо с личным автографом российского президента Владимира Путина продано на аукционе в России за 340 тысяч рублей.
Общество
Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль
Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
Авто
Двигатель Lada Granta стал мощнее
Более мощная LADA Granta отличается от обычной версии только мотором, но визуальной разницы между двигателями нет.
Политика
Названы страхи россиян в случае ухода Путина с поста президента
Центр политической конъюнктуры Алексея Чеснакова опубликовал в пятницу доклад "Уйти нельзя остаться", в котором называются опасения и страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста главы государства.
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Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Теннис
Даниил Медведев: Тренер сделал всё правильно
Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на решение своего наставника Жиля Сервара уйти с арены после проигранного россиянином сета в матче с итальянцем Янником Синнером.
Армия и оружие
В Сирии пытались сбить российский Су-24
Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Общество
«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты
Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл» изучил транспортные расходы на командировки 22 федеральных министерств за 2018 год.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Общество
Путин ответил на вопрос, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц
Общество
Совфед предложил ввести штрафы за борщевик для всех россиян
Совет Федерации предложил дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) нормой о взимании штрафов за непринятие мер по борьбе с борщевиком и другими вредными растениями на личных дачных и приусадебных участках.
Происшествия
Суд арестовал подозреваемых в подготовке теракта в Керчи подростков
Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 18 апреля двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи, сообщается на сайте суда.