Экономика
ИзвестияЭксперты подсчитали ущерб от несоблюдения норм труда
Из-за несоблюдения норм охраны труда российская экономика по итогам 2018 года потеряла 1,67 трлн рублей, или 1,6% ВВП. Такие данные представлены в материалах ВНИИ труда, с которыми ознакомились «Известия».
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Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 22:52
Здоровье
Как распознать приближение инсульта, рассказали медики
Медики предупреждают, что одной причины развития инсульта нет, но есть факторы риска, среди которых – сахарный диабет, курение, лишний вес, наследственность и гипертония.
Волгоградская правда 22:03
Происшествия
На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину
В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.
Московский Комсомолец 04:26
Авто
В октябре 8 компаний изменили цены на автомобили в России
В первой половине октября аналитики зафиксировали изменение цен на восемь официально представленных в России автомобильных марок.
SpeedMe 23:35
Армия и оружие
В ООН считают катастрофическим риск начала ядерной войны
По словам заместителя генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу, которая курирует вопросы разоружения, риск начала ядерной войны продолжает увеличиваться.
Московский Комсомолец 18:04
Армия и оружие
Боевики ВСУ при содействии «1+1» отличились созданием очередного фейка
Военнослужащие 83-го Центра информационно-психологических операций Сил спецопераций ВСУ крепко облажались в попытках выпустить фейк, который бы объяснил неповиновение приказам главнокомандующего Украины Владимира Зеленского со стороны командующего ОТГ «Восток» Эдуарда Москалева.
Новостной фронт 16:44
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Футбол
Манчини повторил исторический рекорд
Роберто Манчини смог повторить рекорд Витторио Поццо, отпраздновав девять подряд побед в качестве главного тренера итальянской национальной команды.
Евро-футбол.ру 16:53
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru вчера в 09:41
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ вчера в 13:44
Общество
Дженнифер Энистон завела Instagram
Американская актриса Дженнифер Энистон завела Instagram. За несколько часов у нее прибавилось более сотни подписчиков.
Время Пресс 10:12
Космос
Вспышки в центре системы черной дыры представлены в новом видео
Международная команда астрономов при помощи современных камер создала видео с высокой частотой кадров, на котором представлена система растущей черной дыры с беспрецедентным уровнем подробностей.
AstroNews.ru 13 октября в 05:47
Политика
Опубликован «план Даллеса» против Навального
Фото: Соцсети Издание The Insider опубликовало письма из взломанной почты консультанта Администрации Президента Константина Костина, которые повествуют о «плане борьбы с Навальным».
Столица С 08:58
Культура
Кормухина подала в суд на Полину Гагарину за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина обратилась в суд с иском против своей коллеги Полины Гагариной.
Народные новости 12:24
Экономика
Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий
Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru вчера в 05:22
Авто
Обновленный Hyundai Solaris 2020 добрался до Китая
Компания Hyundai объявила дату старта продаж "посвежевшего" седана Solaris/Verna.
Новые автомобили 03:48
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
РИА Новости вчера в 20:36
Общество
Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.
Lisa.ru 10:45
Общество
На Сахалине начался суд над экс-свидетелем по делу Хорошавина
Сегодня в Южно-Сахалинске началось первое заседание в отношении Вячеслава Горбачева. Об этом ТАСС сообщили в городском суде.
Российская газета 22:50
Происшествия
Выявить «серийного маньяка» из Стрежевого помог его сын
Пока в деле присутствует 5 эпизодов, первый из них зафиксировали еще в 2004 году.
Московский Комсомолец 06:34
Политика
Журналист призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945 году
В августе-начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо‑восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.
РИА Новости 21:00
Спорт
Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб в России
Россия изменила результаты тысяч допинг-тестов неопределенного количества спортсменов, заявил глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус.
LiveSport.ru 09:11
Футбол
Черчесов: в сборной нет любимчиков, есть авторитеты
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал в интервью Владимиру Соловьеву есть ли у него в команде любимчики.
Metaratings 17:28
Происшествия
Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба
На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила фанатов фото в купальнике
56-летняя актриса Елена Валюшкина в последнее время будоражит фанатов своими публикациями.
Вечерний курьер 13:54
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием
Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
WomanHit.ru 10:36