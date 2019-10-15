Экономика

ИзвестияИзвестияЭксперты подсчитали ущерб от несоблюдения норм труда

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Из-за несоблюдения норм охраны труда российская экономика по итогам 2018 года потеряла 1,67 трлн рублей, или 1,6% ВВП. Такие данные представлены в материалах ВНИИ труда, с которыми ознакомились «Известия».
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