Экономика
ИзвестияЭксперты подсчитали ущерб от несоблюдения норм труда
Из-за несоблюдения норм охраны труда российская экономика по итогам 2018 года потеряла 1,67 трлн рублей, или 1,6% ВВП. Такие данные представлены в материалах ВНИИ труда, с которыми ознакомились «Известия».
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Американский эсминец вошел в Черное море
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Происшествия
На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину
В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.
Московский Комсомолец 04:26
Гаджеты
Google представила новые модели смартфона Pixel
Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.
REGNUM 12:48
Футбол
Федун назвал среди задач «Спартака» победу в чемпионате к 2022 году
Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о назначении нового главного тренера, а также подтвердил, что в 2023 году он покинет клуб.
Российская газета 16:21
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Происшествия
В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале
Российская газета 15:20
Культура
Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров
ИнфоСМИ вчера в 13:41
Здоровье
Доктор Мясников перечислил бесполезные лекарства
Мясников порекомендовал всегда стараться узнавать как можно больше сведений о том лекарстве, которое назначает врач и не стесняться спрашивать его самого, доказана ли эффективность препарата.
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«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
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Lenta.ru 12:43
Происшествия
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Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.
Коммерсантъ 16:01
Происшествия
Появилось видео с места обрушения жилого дома в Приморье
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Журналистская правда 02:55
Общество
Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте
Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.
Российская газета 08:54
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском 08:43
Спорт
Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб
Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru 09:53
Общество
Почти треть населения России участвует в теневом рынке труда
Речь идет о работе, за которую получают наличные деньги, минуя кассу.
Эхо Москвы 07:32
Гаджеты
Apple выпустит новый бюджетный iPhone SE 2
Gazeta.SPb 02:20
Политика
Генпрокуратура Белоруссии объяснила освобождение россиянки в Минске
Россиянку Анну Богачеву освободили в Белоруссии, поскольку генпрокуратура страны не усмотрела оснований для применения меры пресечения с целью выдачи.
Взгляд.ру 09:13
Общество
Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
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Политика
Путин в Эр-Рияде начал переговоры с королем Саудовской Аравии
В Эр-Рияде начались переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.
Росбалт вчера в 07:59
Политика
В Кремле прокомментировали слова Суркова о «путинизме»
По словам помощника президента, «путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования».
Rambler News Service вчера в 07:25
Политика
МИД Украины придумал объяснение встрече Эрдогана с депутатами от Крыма
В МИД Украины попытались дать объяснение тому, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российской делегацией в Анкаре 12 октября пожал руки двум депутатам Госдумы от Крыма Наталье Поклонской и Руслану Бальбеку.
Известия 20:46
Финансы
Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 6,48%
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде октября 2019 года снизилась до 6,48%.
ТАСС 03:03
Кино
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В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.
Inc-news.ru 16:09
Политика
Демократы откладывают голосование по импичменту Трампа
Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси и лидеры демократов приняли решение отложить голосование по вопросу о разрешении провести процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, сообщает Politico со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 19:58
Здоровье
О чем предупреждает «ком в горле»
"Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.
Medical Note 10:21
Шоу-бизнес
Брежнева пытается заинтересовать Меладзе постельным фото
WomanHit.ru 16:30
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Авто
Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на моторы
Новые автомобили 11:03
Общество
Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко
Госдума 24 октября рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Николая Герасименко и направлении в суд возбужденного против него дела об административном правонарушении.
РЕН ТВ 06:18