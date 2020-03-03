Общество

РБКРБКЭксперты подтвердили подделку подписей Родченкова в деле Зайцевой

Подписи экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под документами, лежащими в основе обвинения в нарушении антидопинговых правил российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Яной Романовой и Ольгой Вилухиной, были скопированы из другого источника.
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«Могли быть вставлены из другого документа». Объяснено происхождение поддельных подписей в показаниях Родченкова

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Объяснено происхождение поддельных подписей в показаниях Родченкова

Lenta.ru01:49

Эксперты: подписи Родченкова могли быть вставлены из другого источника

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Эксперты-криминалисты подтвердили, что подписи Родченкова в документах МОК подделаны

Чемпионат01:19

Эксперты подтвердили подделку подписей Родченкова в деле Зайцевой

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Подписи Родченкова под делом Зайцевой были скопированы из другого источника

Газета.Ru00:40

Эксперты: подписи Родченкова копировали под показаниями по допинговому делу Зайцевой

ТАСС Спорт00:15
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