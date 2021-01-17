Эксперты подвели итоги 2020 года по ценам на авиабилеты
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, на каких направлениях средняя стоимость снизилась больше всего. Рассматривались данные по проездным документам с вылетами с 1 января по 31 декабря 2020 года. В ряд городов было добираться на 30-40 процентов дешевле, чем в 2019 году.В источнике
С чего всё началось
Эксперты подвели итоги 2020 года по ценам на авиабилеты
Средний чек за авиаперелеты по России в 2020 году составил 6 702 рубля за билет в одну сторону, это на 14 процентов меньше, чем в 2019 году, сообщает Туту.ру. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, на каких направлениях средняя стоимость снизилась больше всего.
РИА Новости10:20
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