Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, на каких направлениях средняя стоимость снизилась больше всего. Рассматривались данные по проездным документам с вылетами с 1 января по 31 декабря 2020 года. В ряд городов было добираться на 30-40 процентов дешевле, чем в 2019 году.

С чего всё началось Эксперты подвели итоги 2020 года по ценам на авиабилеты Средний чек за авиаперелеты по России в 2020 году составил 6 702 рубля за билет в одну сторону, это на 14 процентов меньше, чем в 2019 году, сообщает Туту.ру. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, на каких направлениях средняя стоимость снизилась больше всего. РИА Новости 10:20