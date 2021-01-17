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РИА Новости
РИА Новости

Эксперты подвели итоги 2020 года по ценам на авиабилеты

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, на каких направлениях средняя стоимость снизилась больше всего. Рассматривались данные по проездным документам с вылетами с 1 января по 31 декабря 2020 года. В ряд городов было добираться на 30-40 процентов дешевле, чем в 2019 году.В источнике
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ИА Красная Весна
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РИА Новости

Эксперты подвели итоги 2020 года по ценам на авиабилеты

Средний чек за авиаперелеты по России в 2020 году составил 6 702 рубля за билет в одну сторону, это на 14 процентов меньше, чем в 2019 году, сообщает Туту.ру. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, на каких направлениях средняя стоимость снизилась больше всего.
РИА Новости10:20
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Перелеты по России в среднем подешевели на 14%

ПолитРоссия13:02
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Эксперты назвали средний размер чека за перелет по России в 2020 году

Экономика сегодня12:58
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Эксперты рассказали о стоимости авиабилетов в 2020 году

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Авиабилеты из Санкт-Петербурга в Курск подешевели на 30 процентов

ТРК Сейм (Курск)11:28
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Средняя стоимость авиаперелетов по России снизилась

ИА Красная Весна11:26
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Эксперты подвели итоги 2020 года по ценам на авиабилеты

РИА Новости10:20

S&P подтвердило рейтинги России на уровне "BBB-", прогноз "стабильный"

Прогноз "Стабильный" отражает наши ожидания того, что сильные внешнеэкономические показатели и низкий уровень госдолга позволят Российской Федерации абсорбировать бюджетные риски и риски финансовой нестабильности, обусловленные снижением цен на нефть, влиянием пандемии коронавируса и возможным введением дополнительных санкций со стороны иностранных правительств.
FinNews.ruвчера в 05:45

СМИ узнало о давлении на регулятор ЕС при утверждении вакцины Pfizer

Французское издание изучило попавшие в Сеть документы, где указывается, что, к примеру, качество препарата Pfizer-BioNTech было поставлено под сомнение, но это не помешало ряду высокопоставленных представителей ЕС настаивать на скорейшем утверждении вакцины.
РИА Новости12:00

The National Interest назвал новое назначение Нуланд сигналом России

Издание отметило, что Нуланд была активным сторонником политики Барака Обамы в отношении России и Украины, а следующему президенту США она рекомендует вводить новые санкции и создавать глобальный фронт для сдерживания "военной агрессии" России.
РИА Новости07:31