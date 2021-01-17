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РИА Новости
РИА Новости

Эксперты подвели итоги 2020 года по ценам на авиабилеты

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, на каких направлениях средняя стоимость снизилась больше всего. Рассматривались данные по проездным документам с вылетами с 1 января по 31 декабря 2020 года. В ряд городов было добираться на 30-40 процентов дешевле, чем в 2019 году.В источнике
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ИА Красная Весна
РИА Новости
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РИА Новости

Эксперты подвели итоги 2020 года по ценам на авиабилеты

Средний чек за авиаперелеты по России в 2020 году составил 6 702 рубля за билет в одну сторону, это на 14 процентов меньше, чем в 2019 году, сообщает Туту.ру. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, на каких направлениях средняя стоимость снизилась больше всего.
РИА Новости10:20
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В России в разы снизились цены на авиабилеты

ГЛАС.RU13:50
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Перелеты по России в среднем подешевели на 14 %

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Средняя стоимость авиаперелетов по России снизилась

ИА Красная Весна11:26
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Эксперты рассказали о стоимости авиабилетов в 2020 году

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Авиабилеты из Санкт-Петербурга в Курск подешевели на 30 процентов

ТРК Сейм (Курск)11:28
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Эксперты назвали средний размер чека за перелет по России в 2020 году

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РИА Новости

Эксперты подвели итоги 2020 года по ценам на авиабилеты

РИА Новости10:20

ФСИН: Навального задержали до решения суда

«В аэропорту «Шереметьево» сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», — говорится в сообщении УФСИН (сайт ведомства сейчас недоступен).
ФСИН: Навального задержали до решения суда
FreeNews-Volga13:18