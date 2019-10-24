Общество
ИзвестияЭксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы
Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа. Для этих целей они создали восковую фигуру женщины, которая 20 лет проработала в офисе. Видеоролик с результатами эксперимента выложили на YouTube.
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Горб и волосатые уши: Ученые создали макет человека, который проработал в офисе 20 лет
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