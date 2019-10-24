Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа. Для этих целей они создали восковую фигуру женщины, которая 20 лет проработала в офисе. Видеоролик с результатами эксперимента выложили на YouTube.

Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы

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