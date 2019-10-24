Общество
РИА НовостиЭксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе. О результатах проекта создатели рассказали на YouTube.
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Горб и волосатые уши: Ученые создали макет человека, который проработал в офисе 20 лет
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