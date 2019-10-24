Общество

РИА НовостиРИА НовостиЭксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы

Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе. О результатах проекта создатели рассказали на YouTube.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Последствия работы в офисе на протяжении 20 лет наглядно показали

Lenta.ruвчера в 16:22

Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы

Известиявчера в 12:16

Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы

РИА Новостивчера в 10:20

Ученые создали модель женщины после 20 лет работы в офисе

Взгляд.рувчера в 12:04

Горб и волосатые уши: Ученые создали макет человека, который проработал в офисе 20 лет

Комсомольская правдавчера в 09:20

Футуролог показал будущее «офисного планктона»

News.ruвчера в 08:12

Учёные показали, как будет выглядеть человек спустя 20 лет работы в офисе

Life.ruвчера в 07:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:09, Ашберн
Армия и оружие

Появилось видео переброски российских военных полицейских в Сирию

РБК 00:47
Единоборства

Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве

Газета.Ru вчера в 18:27
Культура

Работы Тимофея Ради пополнят собрание Третьяковской галереи

Екатеринбург-ТВ вчера в 23:58
Политика

Французский дипломат: Россия вновь стала мировой державой

Жан де Глиниасти, сотрудник Института международных и стратегических исследований, бывший посол Франции в Москве в интервью изданию Le Fідаrов сообщил, что Россия снова стала мировой державой, отстаивающей суверенитет государств.
Pravda.Ru 02:36
Происшествия

Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США

Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru вчера в 12:17
Общество

Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании

Известия вчера в 07:27
Экономика

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
ТАСС 23 октября в 12:10
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности

Дни24 вчера в 08:54
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью

Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
ToDay News Ufa вчера в 15:21
Хоккей

Овечкин установил новый рекорд НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал автором нового рекорда Национальной хоккейной лиги.
Вести.Ru 01:53
Общество

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РИА Новости вчера в 18:53
Наука

В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»

Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».
Lenta.ru 23 октября в 17:16
Авто

Показан Volkswagen Golf нового поколения

Немецкий автопроизводитель провел презентацию восьмой генерации своего легендарного хэтчбека, который до сих пор остаётся самой продаваемой моделью в Европе.
SpeedMe вчера в 13:26
Экономика

«Сухой» договорился о продаже 40 Superjet лоукостеру из Норвегии

РБК 02:03
Футбол

ЦСКА проиграл третий матч в Лиге Европы

Московский ЦСКА уступил венгерскому "Ференцварошу" на групповом этапе Лиги Европы. Команда проиграла третий матч подряд.
Москва 24 вчера в 15:09
Экономика

Госдума приняла закон о повышении МРОТ в первом чтении

Согласно документу, минимальный размер оплаты труда вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда.
Союзное Вече вчера в 09:02
Общество

ФСБ сможет отключать связь с уличенными в телефонном терроризме странами

Совет безопасности России несколько месяцев назад дал поручение Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос внесения изменений в законодательство о связи для борьбы с телефонным терроризмом, то есть с большим количеством ложных звонков, например с сообщениями о минировании зданий.
РБК 00:00
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Энергетика

Белоруссия и Казахстан согласовали новые условия поставки нефти

Известия 02:25
Шоу-бизнес

Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 22 октября в 02:27
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском вчера в 01:29
Политика

Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»

Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ вчера в 08:58
Происшествия

Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии

Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов.
Российская газета вчера в 21:22
Политика

Небензя упрекнул Запад за бездействие в восстановлении Сирии

Постпред поинтересовался, что делает Запад для стабилизации обстановки в Сирии кроме того, что поучает других и выставляет все новые и новые условия.
Российская газета вчера в 20:55
Общество

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки.
Известия вчера в 22:47
Гаджеты

Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.
Игромания.ру 22 октября в 08:53
Происшествия

В Саратове автомобиль задавил двух женщин в результате ДТП

РИА Новости 03:01
Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве

Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Общество

Названы наиболее востребованные в будущем профессии

Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета 00:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное