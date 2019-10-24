Общество

РИА НовостиРИА НовостиЭксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы

Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе. О результатах проекта создатели рассказали на YouTube.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Последствия работы в офисе на протяжении 20 лет наглядно показали

Lenta.ru16:22

Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы

Известия12:16

Футуролог показал будущее «офисного планктона»

News.ru08:12

Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы

РИА Новости10:20

Горб и волосатые уши: Ученые создали макет человека, который проработал в офисе 20 лет

Комсомольская правда09:20

Ученые создали модель женщины после 20 лет работы в офисе

Взгляд.ру12:04

Учёные показали, как будет выглядеть человек спустя 20 лет работы в офисе

Life.ru07:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 21:00, Вашингтон
Армия и оружие

В НАТО заметили прогресс в ситуации на севере Сирии

В НАТО увидели улучшение ситуации на севере Сирии. Такое заявление сделал генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.
Вечерняя Москва 10:08
Армия и оружие

Небензя упрекнул Запад за бездействие в восстановлении Сирии

Постпред поинтересовался, что делает Запад для стабилизации обстановки в Сирии кроме того, что поучает других и выставляет все новые и новые условия.
Российская газета 20:55
Общество

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК 17:00
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском 11:38
Политика

США начали процесс депортации Марии Бутиной

BFM.ru 14:51
Происшествия

В Кемеровской области медведь задрал охотника

В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».
REGNUM вчера в 22:43
Футбол

ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в Лиге Европы

Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение в игре с венгерским "Ференцварошу" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Национальная служба новостей 15:03
Авто

Honda представил в Токио новый Jazz

На открывшемся в Токио автосалоне компания Honda продемонстрировала новое четвёртое поколение модели Fit.
Тарантас Ньюс вчера в 02:17
Гаджеты

Новый смартфон Motorola G8 Plus готовится к выходу

Motorola G8 Plus appears on the Geekbench database.Single core score – 314Multi core score – 1264Android 9 Pie4GB of RAM.#Motorola #motog8plus pic.twitter.com/iYB9NBkESW — Mukul Sharma (@stufflistings) October 24, 2019 Motorola G8 Plus оснащен 6,3-дюймовый дисплеем с разрешением 2280 х 1080 пикселей.
The GEEK 01:43
Авто

В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show

Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.
ТАСС вчера в 03:54
Происшествия

МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка

Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
РБК 09:04
Экономика

Поставщики предупредили о подорожании гречки в России

Поставщики предупредили торговые розничные сети об увеличении цен на гречневую крупу.
Профиль 22 октября в 01:40
Здоровье

Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов

Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 06:47
Экономика

Работодателей обяжут доплачивать налоги при использовании самозанятых

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал на заседании Госдумы, как финансисты намерены спасти доходы казны от хитростей, к которым прибегают компании при замене штатных работников на "самозанятых", труд которых освобожден от страховых взносов и НДФЛ.
Российская газета вчера в 09:38
Происшествия

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были китайцами

Все 39 человек, тела которых обнаружили в грузовике в Великобритании, предположительно были гражданами Китая.
Газета.Ru 09:10
Политика

Министр экономики Японии подал в отставку

В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.
Коммерсантъ 20:38
Авто

Представлен Volkswagen Golf нового поколения

Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
Авторамблер 13:47
Общество

В России создадут засекреченное кредитное бюро для военных и силовиков

Промсвязьбанк намерен создать отдельное бюро кредитных историй (БКИ) для российских военных и силовиков.
REGNUM 20:31
Футбол

Сборная России по футболу поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу поднялась на 5 позиций в рейтинге ФИФА и занимает 37-е место, обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Моссовет 09:14
Общество

В Испании началась эксгумация останков Франко

ТВ Центр 07:46
Общество

Звезда «Битвы экстрасенсов» развеяла слухи вокруг своего пола

Томас заявил, что никогда не был женщиной, и пригрозил судом тем, кто распускает слухи, будто он сменил пол.
РИА Новости 15:31
Общество

Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Политика Сегодня вчера в 09:04
Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Политика

Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию

Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию.
Газета.Ru 15:27
Технологии

Корональная дыра грозит омичам магнитной бурей

На Землю из Солнца направлена корональная дыра, поэтому 24 и 25 октября можно ожидать магнитные бури, которые негативно сказываются на здоровье людей.
Омскрегион 03:04
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Шоу-бизнес

Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик

Bimru.ru вчера в 09:45
Наука

Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета 09:02
Космос

Страны СНГ объединятся для освоения космоса

Соглашение дает право каждой стране совместно с другими использовать национальные системы дистанционного зондирования Земли из космоса, космических систем связи и телерадиовещания.
Евразия.Эксперт вчера в 09:37
Происшествия

Суд продлил срок запрета определенных действий сестрам Хачатурян

РБК 07:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное