Общество
РИА НовостиЭксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе. О результатах проекта создатели рассказали на YouTube.
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Горб и волосатые уши: Ученые создали макет человека, который проработал в офисе 20 лет
Комсомольская правда09:20
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 21:00, Вашингтон
Армия и оружие
В НАТО заметили прогресс в ситуации на севере Сирии
В НАТО увидели улучшение ситуации на севере Сирии. Такое заявление сделал генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.
Вечерняя Москва 10:08
Армия и оружие
Небензя упрекнул Запад за бездействие в восстановлении Сирии
Постпред поинтересовался, что делает Запад для стабилизации обстановки в Сирии кроме того, что поучает других и выставляет все новые и новые условия.
Российская газета 20:55
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК 17:00
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском 11:38
Происшествия
В Кемеровской области медведь задрал охотника
В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».
REGNUM вчера в 22:43
Футбол
ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в Лиге Европы
Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение в игре с венгерским "Ференцварошу" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Национальная служба новостей 15:03
Авто
Honda представил в Токио новый Jazz
На открывшемся в Токио автосалоне компания Honda продемонстрировала новое четвёртое поколение модели Fit.
Тарантас Ньюс вчера в 02:17
Гаджеты
Новый смартфон Motorola G8 Plus готовится к выходу
Motorola G8 Plus appears on the Geekbench database.Single core score – 314Multi core score – 1264Android 9 Pie4GB of RAM.#Motorola #motog8plus pic.twitter.com/iYB9NBkESW — Mukul Sharma (@stufflistings) October 24, 2019 Motorola G8 Plus оснащен 6,3-дюймовый дисплеем с разрешением 2280 х 1080 пикселей.
The GEEK 01:43
Авто
В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show
Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.
ТАСС вчера в 03:54
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
РБК 09:04
Экономика
Поставщики предупредили о подорожании гречки в России
Поставщики предупредили торговые розничные сети об увеличении цен на гречневую крупу.
Профиль 22 октября в 01:40
Здоровье
Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов
Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 06:47
Экономика
Работодателей обяжут доплачивать налоги при использовании самозанятых
Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал на заседании Госдумы, как финансисты намерены спасти доходы казны от хитростей, к которым прибегают компании при замене штатных работников на "самозанятых", труд которых освобожден от страховых взносов и НДФЛ.
Российская газета вчера в 09:38
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были китайцами
Все 39 человек, тела которых обнаружили в грузовике в Великобритании, предположительно были гражданами Китая.
Газета.Ru 09:10
Политика
Министр экономики Японии подал в отставку
В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.
Коммерсантъ 20:38
Авто
Представлен Volkswagen Golf нового поколения
Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
Авторамблер 13:47
Общество
В России создадут засекреченное кредитное бюро для военных и силовиков
Промсвязьбанк намерен создать отдельное бюро кредитных историй (БКИ) для российских военных и силовиков.
REGNUM 20:31
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА
Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу поднялась на 5 позиций в рейтинге ФИФА и занимает 37-е место, обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Моссовет 09:14
Общество
В Испании началась эксгумация останков Франко
ТВ Центр 07:46
Общество
Звезда «Битвы экстрасенсов» развеяла слухи вокруг своего пола
Томас заявил, что никогда не был женщиной, и пригрозил судом тем, кто распускает слухи, будто он сменил пол.
РИА Новости 15:31
Общество
Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья
Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Политика Сегодня вчера в 09:04
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Политика
Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию.
Газета.Ru 15:27
Технологии
Корональная дыра грозит омичам магнитной бурей
На Землю из Солнца направлена корональная дыра, поэтому 24 и 25 октября можно ожидать магнитные бури, которые негативно сказываются на здоровье людей.
Омскрегион 03:04
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик
Bimru.ru вчера в 09:45
Наука
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета 09:02
Космос
Страны СНГ объединятся для освоения космоса
Соглашение дает право каждой стране совместно с другими использовать национальные системы дистанционного зондирования Земли из космоса, космических систем связи и телерадиовещания.
Евразия.Эксперт вчера в 09:37